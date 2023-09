Il colosso di Mountain View ha deciso di celebrare il suo 25° compleanno offrendo interessanti sconti su alcuni dei suoi prodotti di punta disponibili sul Google Store. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa dispositivi all’avanguardia risparmiando qualcosa.

I fan del brand si aspettavano uno sconto del 25% in linea con gli anni dell’azienda (e con quanto fatto in altri Paesi nei giorni scorsi), ma in realtà la promozione prevede una riduzione del prezzo del 20%. Non male comunque, considerando che si tratta di articoli di fascia alta che difficilmente vengono proposti a prezzo ribassato.

Sono tanti i prodotti in sconto sul Google Store

Smartphone Google in sconto

Protagonisti degli sconti sono senza dubbio gli ultimi nati in casa Google, gli smartphone della serie Pixel 7, che a breve saranno sostituiti dalla serie Google Pixel 8. Il modello base Google Pixel 7 passa da 649 euro a 519 euro, mentre il fratello maggiore Pixel 7 Pro nella versione da 128 GB costa 719 euro anziché 899 euro; per la variante Pro con 256 GB di memoria interna, il risparmio è di ben 200 euro, da 999 euro a 799,20 euro.

Google punta molto sui Pixel 7 per rilanciare la sua presenza nel competitivo mercato degli smartphone, grazie al nuovo processore Google Tensor G2 che garantisce prestazioni ai vertici della categoria. L’azienda di Mountain View vuole convincere gli utenti del fatto che i suoi telefoni possono competere ad armi pari con i dispositivi dei brand più blasonati. Se volete entrare nell’ecosistema Google con gli smartphone top di gamma dell’azienda, questo è certamente il momento migliore.

Oltre ai Pixel 7, gli sconti coinvolgono anche i modelli della serie “a”, tra i quali si annoverano il Pixel 6a, il modello low cost della precedente gamma Pixel, e il più recente Pixel 7a, che può contare su una scheda tecnica che si sovrappone quasi nella sua totalità a quella del fratello maggiore Pixel 7.

In questo caso, però, lo sconto del 20% non è disponibile, ma la buona notizia è che – quantomeno per il modello più datato – era già presente in precedenza uno sconto altrettanto interessante, quindi nulla di nuovo. Per quanto riguarda Pixel 6a, è possibile acquistarlo nell’unica configurazione disponibile a 349 euro invece di 409 euro; il più recente Pixel 7a, invece, è acquistabile a 458 euro invece di 509 euro.

Cuffie e dispositivi smart home in sconto

Spazio anche per le cuffie true wireless Pixel Buds Pro, che scendono da 229 euro a 183 euro: una cifra interessante per cuffie dotate di cancellazione attiva del rumore e audio computazionale. Chi preferisce invece un prodotto più economico può optare per le Pixel Buds A-Series, il cui prezzo passa da 109 euro a 87 euro.

Nell’ambito della smart home, le Chromecast con Google TV HD e 4K costano rispettivamente 31,99 euro e 55,99 euro, con un risparmio di 8 e 14 euro; si tratta di un modo per invogliare gli utenti ad implementare i dispositivi per lo streaming domestico, estendendo il pacchetto di prodotti hardware di Big G nella propria abitazione.

Per quanto riguarda i prodotti di sicurezza relativi alla smart home, Nest Wifi Pro (con Wi-Fi 6E) è disponibile in offerta a 175,99 euro invece di 219,99 euro; la videocamera di sicurezza alimentata a batteria con funzionalità smart Nest Cam è acquistabile in offerta a partire da 159,99 euro invece di 199,99 euro; il campanello con videocamera Nest Dorbell è in offerta a 159,99 euro invece di 199,99 euro.

Smartwatch in sconto

Infine, gli sconti coinvolgono anche gli smartwatch Fitbit, altro brand rilevato da Google, con riduzioni di prezzo comprese tra i 20 e i 30 euro. In particolare, Fitibt Sense 2 scende da 299,95 euro a 239,96 euro; Fitbit Versa 4 da 229,95 euro a 183,96 euro; Fitibit Inspire 3 da 99,95 a 79,96 euro; Fitbit Charge 5 da 149,95 euro a 119,96 euro. Si tratta quindi di un’occasione da non perdere per mettere al polso dispositivi indossabili moderni ed eleganti, con un occhio di riguardo al monitoraggio della salute.

C’è anche un regalo per chi acquista uno dei dispositivi selezionati

Oltre agli sconti già di per sé molto interessanti, Big G ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che acquistano uno dei seguenti dispositivi: Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel Buds Pro, Pixel Buds A-Series, Pixel Watch o Pixel Watch LTE. Solo per l’intera giornata di domani, 12 settembre 2023, se deciderete di acquistare uno dei prodotti menzionati potrete ricevere gratuitamente una borsa in edizione limitata.

Google fa sapere che questa promozione è riservata esclusivamente ai residenti italiani maggiorenni con un indirizzo di spedizione nel territorio italiano, e ogni cliente potrà ottenere un solo articolo. La borsa in edizione limitata sarà spedita insieme all’acquisto del prodotto e permette di aggiungere un tocco di stile e praticità alla propria esperienza con i dispositivi della famiglia Pixel.

Insomma, i 25 anni di Google si festeggiano con sconti su alcuni dei prodotti più rappresentativi del suo ecosistema. Un’iniziativa lodevole per permettere agli utenti di accedere a dispositivi all’avanguardia risparmiando qualcosa, in un periodo in cui il costo della vita è in aumento. Tra smartphone, auricolari, smartwatch e gadget per la casa domotica, ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche.

