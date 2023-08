In occasione del 25° anniversario di Google, oggi 8 agosto, Giornata Internazionale del Gatto, i Google Store nella regione Asia-Pacifico danno il via ai saldi, in più Google Japan ha creato uno sfondo per celebrare la ricorrenza.

Lo sfondo simboleggia vari momenti della storia dell’azienda con elementi che includono Chromebook, smartphone Pixel, Nest Mini, Chrome Dino e i fondatori Larry Page e Sergey Brin.

Google festeggia il 25° anniversario con due sfondi celebrativi

Google offre due versioni del suo sfondo da un quarto di secolo, apparentemente per i dispositivi Pixel, che differiscono per i contorni dei doodle, ossia neri o colorati. Ecco le immagini in anteprima.

Finora le vendite promozionali sono partite in Australia , Giappone e Taiwan e con modalità diverse. In Australia le offerte durano solo 24 ore, mentre sono in corso fino al 22 agosto in Giappone, dove gli acquirenti riceveranno anche una tote bag con lo stesso design dello sfondo e uno sconto del 25% su vari prodotti dell’azienda, come Google Pixel 7, Google Pixel Tablet, Pixel Buds Pro, Pixel Watch, Router, Nest Cam e altro, tuttavia la tote bag è disponibile anche a Taiwan.

In teoria dovrebbero esserci offerte anche in Europa che potrebbero essere pubblicate nelle prossime ore, mentre questa iniziativa non è mai stata disponibile negli Stati Uniti. Le versioni a piena risoluzione degli sfondi sono scaricabili qui e qui.

