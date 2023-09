In questi giorni la società Google festeggia il 25° anniversario dalla sua fondazione, avvenuta il 4 settembre 1998 (mentre il motore di ricerca Google nasce ufficialmente il 27 settembre 1998). Per celebrare questa importante ricorrenza, Big G ha deciso di fare un regalo ai suoi clienti europei, offrendo interessanti sconti su una selezione di prodotti del suo Google Store nel corso della giornata del 12 settembre.

Tanti sconti e promozioni sul Google Store in occasione del 25° compleanno di Google

L’iniziativa, chiamata “Partecipa alla festa di Google“, è stata annunciata tramite un’email promozionale e una pagina dedicata sul sito del Google Store in diversi paesi europei, tra cui Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. Non sono ancora noti nel dettaglio gli sconti che verranno effettuati, ma Google promette fantastici sconti per il compleanno da scartare insieme su una vasta gamma di dispositivi.

Stando ai primi rumor, i prodotti interessati dovrebbero essere gli smartphone della serie Pixel, le cuffie Pixel Buds, lo smartwatch Pixel Watch, i dispositivi per la smart home Nest e i Chromecast; inoltre, contestualmente con l’acquisto di uno dei dispositivi in sconto, i clienti dovrebbero ricevere in omaggio una borsa in tessuto brandizzata Google, come già accaduto in Asia qualche settimana fa in occasione della Giornata Internazionale del Gatto.

Un’iniziativa simile era stata organizzata ad agosto in Giappone, Australia e Taiwan, con sconti fino al 25% su vari prodotti. È del tutto probabile, quindi, che anche in Europa venga applicata una percentuale di sconto analoga. Tra i dispositivi che potrebbero beneficiare delle promozioni ci sono Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Buds A-Series, Pixel Buds Pro, Pixel Watch, Nest Hub e Chromecast con Google TV.

La tempistica della promozione appare strategica, considerando che a ottobre Google terrà un evento per presentare la nuova gamma Pixel 8 e, molto probabilmente, anche Pixel Watch 2. È del tutto lecito pensare che l’azienda voglia smaltire le scorte di magazzino dei Pixel 7 e 7 Pro in vista del lancio dei nuovi modelli, e abbia scelto questa occasione per liberare un po’ di scaffali.

L’offerta potrebbe servire a stimolare le vendite del Pixel 7a, lo smartphone di fascia media lanciato quest’estate. Sin dal suo debutto, il prezzo del modello superiore, Pixel 7, è diminuito fino a raggiungere lo stesso prezzo di listino del modello della serie “A”, rendendolo indubbiamente preferibile sotto tutti gli aspetti.

Naturalmente lo sconto potrebbe riguardare anche altri prodotti, come tablet, router Wi-Fi Nest, videocamere di sicurezza Nest Cam e altoparlanti intelligenti Nest. Bisognerà attendere il 12 settembre per conoscere esattamente quali dispositivi rientreranno nella promozione del 25° anniversario di Google.

Quel che è certo è che i clienti europei del Google Store potranno approfittare di interessanti offerte per portarsi a casa i prodotti migliori del colosso di Mountain View a prezzi vantaggiosi. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera acquistare gli ultimi nati di casa Google, dai Pixel agli smart speaker Nest fino ai Chromecast.

Nel frattempo che arrivi la fatidica data, sullo store ufficiale online di Google potete procedere con la registrazione, che vi permetterà di ricevere tutte le comunicazioni e le offerte dedicate a questo evento; in particolare, come recita il banner stesso, è prevista la ricezione di novità, offerte, promemoria del carrello e sondaggi dal Google Store.

Per iscrivervi e non perdervi nemmeno un’offerta vi basta semplicemente cliccare sul pulsante “Registrati” che trovate nel banner dedicato all’iniziativa. Per comodità, di seguito vi lasciamo il link dal quale, in pochissimi istanti, potete confermare la vostra registrazione.

Registrati sul Google Store per non perdere le offerte del 25° compleanno di Google

Insomma, questo 25° compleanno sarà l’occasione perfetta per regalarsi un po’ di tecnologia Google risparmiando. E chissà che l’iniziativa non venga estesa in futuro anche ad altri paesi, Stati Uniti inclusi, per i quali, almeno per il momento, l’iniziativa promozionale non sembra in cantiere. Del resto, festeggiare insieme ai propri clienti è il modo migliore per dimostrare apprezzamento e gratitudine.

