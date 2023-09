Android 14 non è ancora stato rilasciato nella sua versione stabile, anche se ormai è atteso a brevissimo, e una delle novità annunciate alcuni mesi fa con il lancio della prima beta si farà attendere un po’ di più: stiamo parlando della possibilità di impostare uno sfondo animato diverso per la schermata di blocco e la schermata home, funzione che arriverà a quanto pare solo con il primo Feature Drop.

Gli sfondi animati separati dovranno attendere il primo Feature Drop di Android 14

Lo scorso anno Google ha rilasciato la versione stabile di Android 13 nella giornata di Ferragosto, ma quest’anno con Android 14 ci tocca attendere un po’ di più. La beta 5 è stata rilasciata il 10 agosto, ma nelle settimane successive sono arrivati piccoli ma evidentemente importanti miglioramenti con le beta 5.1 e beta 5.2. Il sistema operativo aveva dunque bisogno di qualche affinamento in più, ma confidiamo che nei prossimi giorni la casa di Mountain View possa lanciare Android 14 per i Google Pixel compatibili (da Pixel 4a 5G in avanti).

Una delle novità annunciate fin dalla prima beta, ossia la possibilità di impostare uno sfondo animato diverso su schermata di blocco e schermata home, si farà attendere ancora di più e non sarà disponibile con il rilascio dei prossimi giorni. In risposta a un post sull’Issue Tracker di un ingegnere Samsung che chiedeva delucidazioni al riguardo, è stato infatti detto che la funzione è disponibile con la “udc-qpr-dev“: si tratta del remo di sviluppo interno di Google per Android 14 QPR1, ossia il primo Pixel Feature Drop atteso per il mese di dicembre 2023. “Udc” sta infatti per “Upside Down Cake” (nome interno per Android 14), “qpr” per Quarterly Platform Release” e “dev” per development branch.

La possibilità di impostare sfondi animati diversi era presente e apparentemente funzionante con la beta 1 di Android 14, ma evidentemente non risultava poi così stabile se Google ha deciso di rimuoverla. O magari Big G ha deciso di apportare ulteriori miglioramenti. Insomma, niente di tragico: ci toccherà attendere Android 14 QPR1, in arrivo a dicembre 2023.

