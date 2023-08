Samsung ha avviato il rilascio di nuovi aggiornamenti software per alcuni dei suoi smartphone più importanti. Nello specifico il primo Samsung Galaxy Z Flip sta ricevendo in queste ore l’aggiornamento alla One UI 5.1.1, mentre i più recenti Galaxy S22 e Galaxy S23, assieme a Galaxy M31 e Galaxy M53 stanno ricevendo le patch di agosto in Europa insieme a numerose novità.

Continua quindi la roadmap tracciata da Samsung per i suoi aggiornamenti software, confermandosi come uno dei produttori più celeri e influenti in questo campo. Per Samsung Galaxy Z Flip si tratta dell’ultima versione della One UI che riceverà, avendo superato i tre major update previsti (è stato lanciato con Android 10 e attualmente si trova ad Android 13).

Per Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S23 parliamo invece delle patch di sicurezza di agosto, lanciate qualche giorno fa a partire dalla Thailandia e finalmente disponibili anche nel nostro Paese.

Novità della One UI 5.1.1 su Samsung Galaxy Z Flip

Lanciato nel 2020, Samsung Galaxy Z Flip sta ricevendo in queste ore la One UI 5.1.1 attraverso il firmware F700FXXUDKWH7 per la variante LTE e il firmware F707BXXUAKWH7 per la variante 5G. La nuova versione introduce anche le patch di sicurezza di agosto, assieme a tutte le novità proprie della One UI 5.1.1, studiata appositamente per gli schermi grandi dei dispositivi pieghevoli e dei tablet.

La One UI 5.1.1 va a migliorare l’esperienza multitasking dei dispositivi, introducendo nuovi controlli rapidi per le app in splitscreen e il drag and drop a due dita: nello specifico è possibile trascinare file e documenti con un dito, mentre con l’altro è possibile aprire l’applicazione in cui si desidera incollare i suddetti file.

È stata aggiornata anche la Flex Mode, la modalità che consente di dividere le applicazioni a metà quando il dispositivo non è completamente aperto, che è ora compatibile con più applicazioni. Per le applicazioni multimediali, Samsung ha introdotto nuovi comandi rapidi che appariranno nella metà più bassa dello schermo che consentono di saltare avanti o indietro i contenuti di 10 secondi.

Patch di agosto per Samsung Galaxy S22 e Galaxy S23

Dopo il rollout cominciato nel continente asiatico negli scorsi giorni, le patch di agosto sono in dirittura d’arrivo anche in Europa per i top di gamma Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S23. L’aggiornamento arriva con il firmware S901BXXU6CWH5 per i modelli dello scorso anno e S911BXXU3AWGJ per gli attuali top di gamma.

Si tratta di aggiornamenti importanti, del peso di ben 1.8 GB e 1.3 GB rispettivamente, che vanno a risolvere alcuni problemi segnalati dagli utenti negli scorsi mesi. Nello specifico, l’aggiornamento per Galaxy S22 dovrebbe andare a migliorare gli scatti in condizioni di scarsa luminosità: diversi utenti avevano segnalato che in questi casi le luci artificiali risultavano sfocate, mentre il cielo notturno appariva con molto rumore.

Per la gamma Samsung Galaxy S23, invece, le patch di agosto introducono il tasto zoom 2x nella fotocamera e migliorie allo zoom digitale grazie ad algoritmi AI basati sul deep learning. Anche i video sono stati ritoccati, con l’aumento del frame rate da 24 a 30 fps nella risoluzione 4K in modalità Ritratto con effetti Big Circle, Color Point o Glitch e aggiustamenti nei video in modalità Super Steady che dovrebbero apparire ora più fluidi nella risoluzione QHD a 60 fps.

L’aggiornamento dovrebbe andare a risolvere anche il cosiddetto bananagate, in cui determinate aree della fotografia appaiono sempre fuori fuoco quando scattate con la fotocamera principale, soprattutto in caso di soggetti ravvicinati.

Patch di agosto per Samsung Galaxy M31 e e Galaxy M53

Concludiamo infine la lista di aggiornamenti con Samsung Galaxy M31 e Galaxy M53, che stanno cominciando a ricevere in Asia e America Latina le patch di sicurezza aggiornate ad agosto 2023. In particolare, parliamo del firmware M315FXXU3CWH2 per Galaxy M31 e M536BXXS4CWG9 per Galaxy M53.

Le patch di sicurezza vanno a risolvere oltre 70 falle scoperte dal team di Samsung nelle versioni precedenti del software, e dovrebbero arrivare anche nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni.

Come aggiornare gli smartphone di Samsung

Se possedete uno degli smartphone in questione, potete procedere al download degli aggiornamenti, se hanno già raggiunto il vostro dispositivo, recandovi nelle impostazioni di sistema e seguendo il percorso Aggiornamento software > Scarica e installa.