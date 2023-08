All’inizio del mese Samsung ha lanciato l’aggiornamento di sicurezza di agosto 2023 per la serie Galaxy S23, tuttavia l’aggiornamento occupa ben 1,4 GB. Ora il motivo di un update tanto corposo sembra chiaro, poiché la società ha pubblicato il registro delle modifiche ufficiale che è particolarmente fitto di novità per quanto riguarda foto e video.

Le novità del firmware di agosto 2023

Innanzitutto l’aggiornamento introduce un’opzione di zoom 2x in modalità Foto e Video su tutta la gamma Samsung Galaxy S23, inoltre ora è possibile utilizzare lo zoom 2x durante la registrazione di video in modalità Super Steady su Samsung Galaxy S23 Ultra, tuttavia è necessario installare l’ultima versione di Camera Assistant per abilitare la relativa opzione.

Il registro delle modifiche ufficiale di Samsung menziona anche una riduzione del motion blur durante l’acquisizione di soggetti in movimento, oltre a prestazioni ottimizzate dell’app della fotocamera quando si utilizzano varie funzionalità in modalità Foto/Video.

Gli utenti Galaxy S23 e S23+ poi saranno contenti di sapere che l’aggiornamento afferma di ridurre il fastidioso effetto causato dal “bananagate”, riporta l’incremento della frequenza dei fotogrammi da 24 FPS a 30 FPS durante la ripresa di video in modalità Ritratto con effetti Big Circle, Color Point o Glitch.

Altre modifiche menzionate includono dimensioni ottimizzate dei file delle foto in movimento e una nuova tecnologia basata sul deep learning per migliorare la qualità dell’immagine con lo zoom digitale, una soluzione che viene utilizzata sugli smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5.

