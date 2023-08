Amazon ha appena annunciato un’offerta esclusiva per i prodotti del suo Warehouse Deals, da poco diventato Amazon Seconda Mano. Stiamo parlando di uno sconto del 20% direttamente al carrello su una selezione di smartphone oggetto di reso di altri utenti, testati e certificati “come nuovi” da Amazon stessa. Se avete in mente di cambiare il vostro smartphone senza mettere a soqquadro il vostro portafoglio, questa è un’opportunità da cogliere al volo.

Amazon offre il 20% di sconto su tanti smartphone Android usati, ma solo per poco

Una vasta gamma di prodotti provenienti dal servizio Amazon Seconda Mano, precedentemente conosciuto come Warehouse Deals, è stata selezionata per offrirvi risparmi senza eguali. Dopo il successo del Prime Day, che ha offerto occasioni imperdibili anche sui prodotti resi, Amazon torna in grande stile proponendo sconti straordinari sulla stessa categoria di articoli.

Una nota importante, che rende questa offerta ancora più allettante, riguarda la durata del periodo promozionale: avete la possibilità di usufruire dello sconto del 20% direttamente al carrello fino al 5 settembre 2023, il che significa che avete tempo a sufficienza per scegliere con calma il prodotto perfetto per voi.

Ma bando alle ciance e andiamo a vedere insieme una selezione di smartphone Android ora disponibili con un incredibile sconto del 20%, il quale verrà applicato automaticamente non appena aggiungerete il vostro prodotto preferito al carrello virtuale del colosso dell’e-commerce. Questo sconto si accumulerà al già vantaggioso prezzo dei prodotti provenienti dai resi, offrendovi un affare che non potrete assolutamente lasciarvi sfuggire.

Offerte smartphone Amazon Seconda Mano

Partiamo con uno dei gioielli più pregiati dell’intero assortimento: Samsung Galaxy S22 Ultra, il fiore all’occhiello della scorsa generazione di smartphone di punta del produttore sudcoreano. Nonostante sia passato un anno dal suo lancio, questo smartphone mantiene un’indiscutibile validità e rappresenta ancora un’opzione di grande rilievo. E il tutto senza costringervi a un esborso eccessivo.

Questo smartphone, ancora attuale e completissimo in tutto (qui la scheda tecnica completa), è disponibile al prezzo di 754,79 euro nella configurazione 12+256 GB. Se interessati, di seguito trovate il link diretto all’acquisto; il nostro consiglio è quello di affrettarvi, perché nel momento in cui scriviamo le unità disponibili sono veramente poche.

Acquista Samsung Galaxy S22 Ultra in offerta a 754,79 euro su Amazon Seconda Mano

Passiamo ora ad una delle proposte più interessanti dell’intero catalogo per rapporto qualità/prezzo. Stiamo parlando di uno smartphone che, sin dal suo lancio, ha fatto della scheda tecnica e del prezzo contenuto i suoi punti di forza. Come avrete probabilmente intuito, si tratta di POCO F4 GT 5G, che nella configurazione 8+128 GB viene offerto allo straordinario prezzo di 234,45 euro, ben al di sotto del suo prezzo di listino di 599,90 euro.

È bene ricordare che si tratta, ancora una volta, di prodotti usati, caratterizzati da lievi segni d’usura o, in caso di assenza di questi ultimi, dalla mancanza di alcuni accessori all’interno della confezione, come ad esempio cuffie, manuale di istruzioni e altro ancora. Sulla pagina dedicata al prodotto, a cui potete accedere tramite il link fornito di seguito, troverete una varietà di esemplari con differenti condizioni estetiche; avete quindi la possibilità di selezionare quello che meglio si adatta alle vostre esigenze e procedere all’acquisto con la massima tranquillità.

Acquista POCO F4 GT 5G in offerta a 234,45 euro su Amazon Seconda Mano

Un’altra proposta degna di nota è rappresentata da OnePlus 9 Pro, che nella configurazione top 12+256 GB viene proposto a soli 346,94 euro (nella colorazione Pine Green). Pur non essendo uno smartphone di recentissima produzione, grazie al chipset top di gamma di due generazioni fa, lo Snapdragon 888 di Qualcomm, riesce a garantire prestazioni di tutto rispetto a distanza di diversi mesi di distanza dalla sua uscita. Se interessati, ecco il link diretto per poterlo acquistare:

Acquista OnePlus 9 Pro in offerta a 346,94 euro su Amazon Seconda Mano

In questa carrellata di smartphone usati acquistabili con un ulteriore 20% di sconto non poteva mancare uno smartphone di casa Google. L’unico dispositivo del colosso di Mountain View attualmente disponibile è il Google Pixel 6 Pro, che potete portarvi a casa al prezzo scontato di 413,18 euro nella configurazione 12+128 GB.

Nonostante si tratti dello smartphone di punta della scorsa generazione, grazie al chipset proprietario Google Tensor di prima generazione, potete godere di tutte le funzioni avanzate, disponibili in esclusiva sui dispositivi della serie Pixel.

Acquista Google Pixel 6 Pro in offerta a 413,18 euro su Amazon Seconda Mano

Concludiamo questa selezione di smartphone Android usati con OPPO Find X3 Neo, uno smartphone di fascia media di tutto rispetto che potete acquistare nella configurazione 12+256 GB al prezzo di 309,78 euro. Tenendo conto del prezzo di vendita a cui viene proposto, si tratta di un ottimo dispositivo che può ancora dire la sua a distanza di qualche mese dal lancio ufficiale.

Acquista OPPO Find X3 Neo in offerta a 309,78 euro su Amazon Seconda Mano

E con questo giungiamo al termine di questa panoramica dettagliata sugli smartphone usati disponibili all’acquisto, attentamente scelti per soddisfare le esigenze di tutti i lettori del nostro sito. Tenete presente che quanto vi abbiamo presentato rappresenta soltanto una selezione dei prodotti migliori disponibili.

Vi segnaliamo, infatti, che Amazon Seconda Mano offre una vasta gamma di altre opzioni altrettanto interessanti; qui troverete smartphone di varie fasce di prezzo e categorie: dai dispositivi di punta di alcune generazioni passate, ai dispositivi di fascia media, fino agli smartphone rugged, ideali per chi è alla ricerca di un dispositivo indistruttibile da portare sempre con sé.

Questo periodo promozionale non abbraccia solo gli smartphone Android ma include tante categorie di prodotti tecnologici, tra i quali si annoverano accessori per dispositivi mobili, accessori per computer fissi e portati e PC da gaming. Per consultare il catalogo completo di tutti i prodotti acquistabili fino al 5 settembre con il 20% di sconto automatico al carrello vi basta cliccare sul link che trovate qui sotto.

Tutti i prodotti acquistabili con il 20% di sconto su Amazon Seconda Mano