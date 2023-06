Sembra che Samsung Galaxy A24 avrà un successore quest’anno e le immagini appena trapelate offrono un’anteprima di come probabilmente sarà.

Il futuro Samsung Galaxy A25 appare molto simile al predecessore con i cambiamenti che si limiteranno presumibilmente a un lieve miglioramento delle specifiche, piuttosto che all’introduzione novità nel design, una politica comune per gli smartphone di classe economica.

Samsung Galaxy A25 sembra identico al predecessore

Oggi sono emersi online delle immagini che rivelano il presunto design di Samsung Galaxy A25 che sembra praticamente identico a quello della generazione precedente visibile nell’immagine di copertina.

Secondo i render condivisi Samsung non si sarebbe sprecata per il suo nuovo smartphone entry level che con i suoi 162×77,5x 8,3 mm sembra avere all’incirca le stesse misure del modello precedente.

Anche il display da 6,44 pollici, il bilanciere del volume e il lettore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione sembrano invariati. Stesso discorso per la fotocamera posteriore che difficilmente migliorerà la precedente configurazione con obiettivi da 50 MP, 5 MP e 2 MP.

Samsung Galaxy A25 è destinato a entrare nel mercato entro la fine del 2023, tuttavia la data di lancio del dispositivo è sconosciuta, così come molti altri dettagli. In ogni caso Samsung Galaxy A24 si è distinto per la sua longevità, una caratteristica che probabilmente verrà tramandata.

