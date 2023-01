Nella giornata in cui arriva l’ufficialità del Galaxy Unpacked che svelerà la gamma Galaxy S23, spuntano interessanti indiscrezioni riguardanti il futuro degli smartphone Samsung. I rumor parlano di una possibile riduzione del numero di smartphone Samsung Galaxy per il 2024, ma quello riguardante la cancellazione di Galaxy S24+ sembra privo di fondamento. Vediamo tutto nel dettaglio.

Samsung Galaxy S24+ non arriverà? Per ora sembrano rumor privi di fondamento

Iniziamo dai flagship 2024 di Samsung, che secondo alcune indiscrezioni potrebbero ridursi a due modelli: Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy S24 Ultra. Sì, lo sappiamo a cosa state pensando: non abbiamo ancora scoperto ufficialmente la serie Galaxy S23 e siamo già a quella successiva. Vale però la pena parlarne, perché dalla Corea del Sud arrivano rumor che sostengono di una cancellazione del modello di mezzo.

Secondo questi ultimi, le deludenti vendite di Galaxy S22+ rispetto ai fratelli (secondo le stime, costituirebbero solo il 17% della gamma, con il 38% della torta per modello base e il 45% per quello Ultra) avrebbero spinto Samsung a ridisegnare la line up 2024, puntando solo su Galaxy S24 e Galaxy S24 Ultra. In base a quanto sostiene Sammobile, sito notoriamente ben informato su ciò che riguarda il mondo Samsung, le indiscrezioni non sarebbero esatte.

I rumor sostengono che Samsung starebbe lavorando solo ai progetti denominati “DM1” e “DM3”, riferiti rispettivamente a Galaxy S24 e Galaxy S24 Ultra, mentre avrebbe cancellato “DM2”, ossia Galaxy S24+. In realtà sappiamo che “DM” sarebbe l’abbreviazione di Diamond, nome interno per la serie Galaxy S23 (e non S24), e già sappiamo che la gamma avrà tre modelli (Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, corrispondenti a “DM1”, “DM2” e “DM3”).

Questo non significa necessariamente che nel 2024 Samsung non possa fare qualche cambiamento alla sua gamma di flagship, ma solo che le indiscrezioni che circolano in queste ore risultano errate. Il programma di “snellimento” potrebbe invece toccare la fascia media, come stiamo per scoprire.

La serie Samsung Galaxy A 2024 potrebbe essere più snella

Mentre Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G si fanno vedere con un po’ di anticipo, arrivano indiscrezioni riguardanti la gamma Galaxy A 2024, che potrebbe essere più snella rispetto a quella di questi anni. Già vi avevamo parlato della probabile mancanza da quest’anno del modello A7* (Galaxy A74 potrebbe non arrivare), e sembra che l’anno prossimo un altro smartphone potrebbe essere “cancellato”: la gamma principale di Galaxy A 2024 potrebbe infatti essere costituita da Samsung Galaxy A55, Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A15. Niente da fare per il successore di Samsung Galaxy A24.

La scelta di semplificare la linea potrebbe portare a prodotti più curati sulla fascia media, con un supporto software migliore e più duraturo, ma anche a costi di sviluppo più contenuti e a maggiori guadagni per la casa di Seoul. D’altro canto, il produttore potrebbe rischiare di perdere qualche cliente sulle fasce di prezzo “scoperte”.

Considerando che siamo ancora nella prima metà di gennaio 2023, probabilmente è ancora presto per avere indicazioni precise sulla gamma 2024: torneremo sicuramente sull’argomento nei prossimi mesi.

In copertina Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra

