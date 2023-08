È trascorso poco meno di un anno da quando dai cantieri Google è emersa la soluzione identificata come “Search screen” per il Google Assistant (inizialmente “Search this screen”); la funzione prometteva di integrare al meglio le potenzialità di Google Lens con l’assistente del colosso consentendo agli utenti di effettuare una ricerca visuale dei contenuti presenti sullo schermo del proprio dispositivo.

Ebbene, tale funzione pare sia in procinto di abbandonare la fase di sviluppo per sbarcare, finalmente, sugli smartphone Android nella sua versione stabile.

Google Assistant potenzia l’integrazione con Lens grazie a “Search screen”

A differenza della precedente funzione “What’s on my screen?” – la cui apparizione sulle applicazioni di terze parti era una sorta di terno al lotto – la nuova soluzione nata dalla collaborazione tra Google Lens e il Google Assistant garantirà una presenza persistente su qualsiasi applicazione, siano esse proprietarie o di terze parti. I colleghi di 9to5google hanno avuto modo di testarne le potenzialità e, stando alle loro testimonianze, la funzione è apparsa su ogni applicazione, fatta eccezione per la schermata principale dello smartphone.

La suddetta soluzione fornisce una potente alternativa all’utilizzo degli screenshot e la conseguente condivisione su Google Lens consentendo di far analizzare al servizio di Google l’intera schermata che si pone davanti a noi semplicemente richiamando l’assistente di Big G. La funzione si è rivelata efficace in pressoché ogni ambito proponendo, a seconda delle informazioni a schermo, i seguenti filtri: Translate, Text, Search, Homework, Shopping, Places e Dining.

La funzione Search Screen è attualmente in fase di rilascio graduale su numerosi smartphone Pixel con a bordo la più recente versione beta dell’app Google (versione 14.31); sottolineiamo, inoltre, che potrebbe non bastare avere la suddetta versione per vedere apparire la novità. Peraltro, a detta di Google, prima che la funzione raggiunga tutti gli utenti potrebbero volerci alcuni mesi; non ci resta che attendere.

