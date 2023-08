Dopo aver recentemente rilasciato la versione 10.1 di Android Auto, nelle ultime ore sembra che Google stia sperimentando una piccola modifica all’interfaccia del servizio offerto ai propri utenti, o meglio, non si tratta proprio di una novità, quanto più dell’estensione di una funzione già disponibile per alcuni.

Come ben sappiamo Android Auto consente al guidatore di accedere ad alcune funzioni del proprio smartphone che possono rivelarsi utili durante la guida, senza però che l’utente debba interagire fisicamente in maniera profonda con il sistema, la maggior parte delle operazioni può infatti essere svolta attraverso i comandi vocali.

Qualora si optasse per l’utilizzo del pannello touchscreen del sistema di infotainment, il servizio di Google offre agli utenti un’interfaccia comoda e quasi priva di distrazioni; ora sembra che l’azienda stia testando un’opzione finora disponibile solo per gli schermi di grandi dimensioni anche su quelli con diagonali più contenute.

Android Auto sposta la barra delle applicazioni a sinistra anche sui display più piccoli

Poco tempo fa abbiamo visto come alcuni utenti avessero iniziato a visualizzare una piccola modifica nell’interfaccia di Google Maps, una delle applicazioni più utili e utilizzate in Android Auto: nello specifico in alcuni casi è stata modificata la disposizione del menù che solitamente si trova sul lato destro, quello contenente i pulsanti per le Impostazioni, l’audio, la bussola e lo zoom, sul lato sinistro più vicino al guidatore.

La modifica individuata da un utente e poi condivisa su Reddit ha qualcosa in comune con quanto appena esposto: solitamente Android Auto presenta una barra delle applicazioni posizionata nella parte inferiore dello schermo sui display di dimensioni più contenute, mentre i sistemi di infotainment con diagonali più generose possono beneficiare del posizionamento della barra in questione anche sul lato sinistro dello schermo.

L’immagine che vedete qui sopra è stata condivisa dall’utente in questione che ha notato come, disattivando il toggle “widget della barra delle applicazioni” dalle impostazioni dello smartphone, la barra in questione si sia spostata sul lato sinistro dello schermo, nonostante la diagonale da 8 pollici del display della vettura non consentisse questa modifica in precedenza.

Android Auto ha lanciato già da qualche tempo la nuova interfaccia grafica Coolwalk che, nonostante qualche iniziale problema di diffusione, ha rappresentato un cambiamento molto gradito dagli utenti che hanno ora la possibilità di utilizzare più applicazioni contemporaneamente; la possibilità di modificare la posizione della barra delle applicazioni avvicinandola al lato del conducente, rappresenta una possibilità molto comoda anche per i possessori di sistemi di infotainment con display non particolarmente grandi, visto che in questo modo si riduce il fattore distrazione avendo tutti i comandi necessari più vicini.

Il nuovo layout non sembra legato ad una versione di Android Auto in particolare, potrebbe dunque trattarsi di un cambiamento lato server anche se non è chiaro se si tratti di un test o di una modifica definitiva che sta ricevendo un rilascio graduale; non ci resta che attendere per scoprirlo.

