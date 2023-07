A un paio di mesi di distanza dall’annuncio del fratello minore OPPO K11x, OPPO ha annunciato in Cina il “nuovo” OPPO K11, ennesimo smartphone Android di fascia media che fa parte della serie K del produttore cinese.

Il virgolettato nella frase precedente è d’obbligo perché, alla pari del K11x che era un rebrand del OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, questo dispositivo è un rebrand del più recente OnePlus Nord CE 3 5G; i due smartphone differiscono per pochi dettagli che vi raccontiamo di seguito.

OPPO K11 è ufficiale in Cina

Come anticipato in apertura, OPPO K11 è la nuova proposta per la fascia media del produttore cinese. Si tratta di uno smartphone basato sul non più recentissimo SoC Snapdragon 782G di Qualcomm (versione leggermente potenziata del fortunatissimo Snapdragon 778G), affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione.

Al netto di qualche piccola differenza estetica (come ad esempio una zona rettangolare che circonda l’intero comparto fotografico), della ricarica cablata ancora più rapida (a 100 W), dell’assenza del blaster a infrarossi e del sistema operativo che, pur essendo basato su Android 13, è la ColorOS 13.1, lo smartphone è come detto il rebrand di un dispositivo a marchio OnePlus, ennesima riprova del fatto che le due realtà lavorano sotto lo stesso tetto.

Tra le altre specifiche, OPPO K11 offre un ampio display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, interrotto da una foro circolare e centrato che ospita la fotocamera anteriore da 16 megapixel, un comparto fotografico principale triplo (con sensore principale da 50 megapixel stabilizzato otticamente), un comparto connettività abbastanza completo e una batteria da 5000 mAh. Il lettore delle impronte diigtali è sotto al display.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo all’articolo pubblicato in occasione del lancio del cugino OnePlus Nord CE 3 5G.

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OPPO K11.

Dimensioni e peso: 162,7 x 75,5 x 8,2 mm , 184 grammi

x x , Display: AMOLED da 6,7″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L



(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM) e 256 o 512 GB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP)

(50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , NFC, GPS , USB Type-C

, , NFC, , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh (ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 100 W )

(ricarica rapida cablata SUPERVOOC a ) Sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche dell’OPPO K11, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi di OPPO K11

Il nuovo OPPO K11 è già disponibile al preordine in Cina con le vendite effettive che inizieranno il prossimo 1 agosto. Lo smartphone arriva nelle due colorazioni Moonshadow Gray e Glacier Blue e in tre differenti configurazioni di memorie, proposte ai seguenti prezzi di listino:

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 1899 yuan (pari a circa 241 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 241 euro al cambio attuale) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 2099 yuan (circa 266 euro)

al prezzo di (circa 266 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 2499 yuan (circa 317 euro)

Trattandosi, come anticipato, del rebrand di OnePlus Nord CE 3 5G (non disponibile in Italia) è difficile che questo dispositivo possa arrivare dalle noste parti; è più plausibile che, in caso, venga importato qui il cugino a marchio OnePlus.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone OPPO la classifica di questo mese e Recensione OPPO Reno10 Pro: stile, performance e prezzo alto… ma con omaggi