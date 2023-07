Oltre ad avere annunciato a livello globale il OnePlus Nord 3 5G (che arriva in Italia da subito), OnePlus ha annunciato sul mercato indiano, decisamente strategico per il produttore cinese, anche il fratello minore OnePlus Nord CE 3 5G.

Si tratta di un altro smartphone Android di fascia media che va a collocarsi subito sopra nelle gerarchie rispetto al Nord CE 3 Lite 5G, lanciato sul mercato ormai tre mesi fa, dal quale eredita il design generale: rispetto a lui, però, gode di una marcia in più dal punto di vista delle prestazioni e della qualità del display.

OnePlus Nord CE 3 5G è ufficiale

Protagonista a singhiozzo dei rumor che a un certo punto lo avevano confuso col fratello minore, praticamente identico dal punto di vista del design, OnePlus Nord CE 3 5G è finalmente ufficiale, anche se non arriva in Italia (almeno per il momento).

Il terzo membro della gamma Nord 2023 di OnePlus è uno smartphone di fascia media che può contare su buone specifiche tecniche, una sorta di via di mezzo tra Nord 3 5G e Nord CE 3 Lite 5G, a partire dal SoC che è lo Snapdragon 782G di Qualcomm, una soluzione non più recentissima ma comunque in grado di dare all’utente buone soddisfazioni (è una versione leggermente rivista e corretta del ben riuscito Snapdragon 778G). Ad affiancare il SoC troviamo 8 o 12 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, non espandibile.

Anteriormente, OnePlus Nord CE 3 5G è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,7 pollici che mutua la tecnologia (Fluid AMOLED) dal fratello maggiore e la risoluzione (Full HD+) dal fratello minore; il refresh rate è a 120 Hz. Nella parte superiore troviamo un foro circolare e centrato che ospita una fotocamera da 16 megapixel.

Nella parte posteriore, all’interno di due oblò circolari disposti a semaforo (e leggermente sporgenti dalla scocca), segno distintivo della gamma Nord 2023, troviamo il comparto fotografico triplo: niente sensore principale da 108 megapixel (come il modello Lite); al suo posto troviamo lo stesso IMX890 di Sony da 50 megapixel (con OIS) del Nord 3. Ad affiancare il sensore principale, poi, troviamo un sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Ci sono tre dettagli condivisi con il modello Lite: il lettore delle impronte digitali è montato sul tasto di accensione/spegnimento; manca l’Alert Slider; la batteria è da 5000 mAh, anche se in questo caso la ricarica rapida cablata è a 80 W (invece di 67 W).

OnePlus Nord CE 3 5G, poi, risulta molto completo dal punto di vista della connettività (5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, IR, GPS e USB Type-C) e arriva out-of-the-box con a bordo la OxygenOS 13.1 basata su Android 13.

La scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo OnePlus Nord CE 3 5G.

Dimensioni e peso: 162,7 x 75,5 x 8,2 mm , 184 grammi

x x , Display: Fluid AMOLED da 6,7″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz

da con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 782G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L



(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 8 o 12 GB (RAM) e 128 o 256 GB (spazio di archiviazione)

o (RAM) e o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP)

(50 MP con OIS + 8 MP + 2 MP) Fotocamera anteriore: 16 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS , USB Type-C

, , , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 5000 mAh (ricarica rapida cablata SUPERVOOC a 80 W )

(ricarica rapida cablata SUPERVOOC a ) Sistema operativo: OxygenOS 13.1 basata su Android 13

Per conoscere tutte le specifiche tecniche del OnePlus Nord CE 3 5G, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzi del OnePlus Nord CE 3 5G

OnePlus Nord CE 3 5G è già disponibile all’acquisto sul mercato indiano dove viene proposto, nelle due colorazioni Grey Shimmer e Aqua Surge, ai seguenti prezzi che variano a seconda della configurazione di memorie scelta tra le due disponibili:

Configurazione 8+128 GB al prezzo di 26999 rupie indiane (pari a circa 301 euro al cambio attuale)

al prezzo di (pari a circa 301 euro al cambio attuale) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 28999 rupie indiane (circa 324 euro)

Non abbiamo informazioni circa l’eventuale arrivo su altri mercati dello smartphone; l’arrivo sul nostro mercato si configura comunque come una possibilità, dal momento che il predecessore OnePlus Nord CE 2 5G è disponibile in Italia dal 10 marzo 2022.

