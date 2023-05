OPPO presenta in Cina un nuovo smartphone Android di fascia media, diretto successore del modello lanciato a settembre. Parliamo di OPPO K11x, un prodotto con ampio schermo Full-HD+ e fotocamera da 108 MP che punta molto sul rapporto qualità prezzo: andiamo insieme a scoprirlo in attesa di sapere se arriverà da noi o meno. Spoiler: in realtà lo ha già fatto, anche se sotto un altro nome.

OPPO K11x è ufficiale in Cina, ma ci ricorda qualcosa

OPPO K11x mantiene il chipset e qualche altra specifica del predecessore OPPO K10x, del quale vi abbiamo parlato a fine estate 2022, ma va a migliorare il comparto fotografico e altri aspetti, design compreso. Se vi sembra di averlo già visto è perché di fatto lo stesso modello viene proposto da noi con il nome OnePlus Nord CE 3 Lite 5G: c’è qualche cambiamento nelle colorazioni, ma la scheda tecnica e l’aspetto generale sono praticamente gli stessi. Del resto, anche OPPO K10x condivide quasi tutto con il corrispondente OnePlus Nord CE 2 Lite 5G (qui per un confronto dettagliato).

Il nuovo smartphone marchiato OPPO dispone di uno schermo IPS LCD da 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e del SoC Qualcomm Snapdragon 695, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP e sensore secondario per la profondità di campo da 2 MP (rispetto al OnePlus “perde” la fotocamera macro) e una fotocamera anteriore da 16 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W. Lo smartphone viene lanciato con la ColorOS 13.1, basata su Android 13.

Ecco la scheda tecnica completa di OPPO K11x:

display IPS LCD da 6,72 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 8 nm con GPU Adreno 619L

8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibile fino a 1 TB con microSD)

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.7) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.4)

connettività 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, porta per il jack audio da 3,5 mm, porta USB Type-C

lettore d’impronte digitali laterale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 67 W (cablata)

sistema operativo: ColorOS 13.1 con Android 13

dimensioni e peso: 165,5 x 76 x 8,3 mm, 195 g

OPPO K11x è disponibile in Cina nelle colorazioni Jade Black e Pearl al prezzo di 1499 yuan (8-128 GB), 1699 yuan (8-256 GB) e 1899 yuan (12-256 GB); al cambio, parliamo di rispettivamente 197 euro, 223 euro e 250 euro. Ci sembra difficile pensare che possa essere commercializzato da noi con lo stesso nome, vista la presenza di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

