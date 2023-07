OPPO Find X5 Pro è stato uno dei protagonisti del recente Amazon Prime Day, ma se per qualche motivo ve lo siete lasciati sfuggire non disperate: lo smartphone Android torna disponibile in offerta allo stesso prezzo, che prevede uno sconto di ben 500 euro rispetto al prezzo di listino consigliato.

Sconto di 500 euro per OPPO Find X5 Pro su Amazon

OPPO Find X5 Pro non è un prodotto appena lanciato sul mercato, ma il successore non ha ancora fatto il suo debutto a livello globale (è stato presentato in Cina a marzo). Visto l’hardware a disposizione e il generoso sconto proposto da Amazon, resta una scelta da considerare se state cercando un nuovo smartphone di fascia alta.

Find X5 Pro offre uno schermo AMOLED LTPO da 6,7 pollici a risoluzione WQHD+, con refresh rate dinamico fino a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con Imaging NPU MariSilicon X. Lato memorie non ci si può lamentare vista la presenza di 12 GB di RAM LPDDR5 e di 256 GB di storage interno UFS 3.1 (non espandibile). La casa cinese ha deciso di puntare molto sul comparto fotografico e ha dotato lo smartphone di una tripla fotocamera posteriore: a bordo un sensore principale IMX766 da 50 MP con OIS a cinque assi, un sensore ultra-grandangolare IMX766 da 50 MP e un teleobiettivo da 13 MP, oltre a una fotocamera anteriore da 32 MP integrata nel display tramite foro.

Per quanto concerne la connettività offre 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C, mentre la batteria arriva a 5000 mAh, con compatibilità con la ricarica rapida cablata da 80 W e wireless da 50 W. Per consultare le specifiche tecniche complete potete seguire questo link. Il dispositivo è realizzato con una scocca in ceramica, con vetro curvo Gorilla Glass Victus e certificazione IP68 contro acqua e polvere. Ha debuttato con Android 12, ma ha ricevuto Android 13 tra i primi e, secondo le promesse, proseguirà almeno fino ad Android 16.

OPPO Find X5 Pro è stato lanciato al prezzo consigliato di 1299,99 euro, ma potete acquistarlo in offerta venduto e spedito da Amazon a 799,99 euro sia nella colorazione Glaze Black sia in quella Ceramic White, con una garanzia extra di 6 mesi. La consegna è rapida, soprattutto per gli abbonati Amazon Prime. Se siete interessati potete procedere attraverso i link qui di seguito, mentre per dubbi potete consultare la nostra recensione (in versione scritta qui sotto o video più in alto).

