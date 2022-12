OPPO annuncia che la ColorOS 13 è stata distribuita più velocemente rispetto a qualsiasi altra versione precedente. Inoltre il produttore ha dichiarato l’estensione della policy di aggiornamento del sistema operativo, che a partire dall’anno prossimo offrirà fino a cinque anni di update: vediamo i dettagli.

OPPO annuncia fino a cinque anni di aggiornamenti per i flagship

Quest’anno gli aggiornamenti all’ultima versione di Android stanno procedendo più rapidamente del solito. Non solo Samsung con la sua One UI 5.0, già arrivata su tantissimi modelli, ma anche OPPO con la ColorOS 13, distribuita più velocemente rispetto alle release precedenti. L’ultima versione ha portato con sé diversi miglioramenti all’esperienza utente e non solo, grazie all’Aquamorphic Design e a funzionalità come Smart AOD, Multi-Screen Connect e Home Screen Management.

Dal lancio del 18 agosto 2022, la ColorOS 13 è stata lanciata su 33 modelli di smartphone sparsi per il mondo, diventando l’aggiornamento più rapido e completo della storia del sistema operativo del produttore. In quattro mesi, sono stati resi compatibili più del 50% dei modelli in più rispetto alla ColorOS 12 e coperti un numero di utenti 3 volte superiore.

OPPO ne approfitta inoltre per fare un importante annuncio riguardante la politica di aggiornamenti. Sui modelli flagship selezionati a partire dal 2023, il produttore si impegnerà a garantire quattro major update di ColorOS e cinque anni di patch di sicurezza. Gli smartphone che usciranno con la ColorOS 13 basata su Android 13 dovrebbero dunque arrivare fino all’ipotetica ColorOS 17 (presumibilmente basata su Android 17, ammesso che si prosegua su questa strada).

Il vostro smartphone OPPO ha già ricevuto Android 13 con l’ultima versione del sistema operativo del produttore? Siete soddisfatti della politica di aggiornamento?

