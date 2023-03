Nella mattinata italiana, il colosso cinese OPPO ha svelato ufficialmente sul mercato di casa i propri smartphone ultra premium per il 2023, OPPO Find X6 e Find X6 Pro, dispositivi che sembrano migliorare i predecessori su tutta la linea.

Oltre ai due smartphone c’è stato spazio per la presentazione di un tablet, OPPO Pad 2, separato alla nascita dal gemello OnePlus Pad con il quale condivide l’estetica e la scheda tecnica. Scopriamo tutti i dettagli e i prezzi di queste novità.

OPPO Find X6 Pro vuole sfidare i top camera-phone

Con il nuovo OPPO Find X6 Pro, il produttore cinese vuole lanciare il guanto di sfida ai principali competitor in ambito fotografico ma non solo: sulla carta, ci troviamo di fronte ad uno dei dispositivi più completi tra quelli presentati in questo inizio di 2023.

Partendo dal design, OPPO ha abbandonato il design perpetrato nelle ultime due generazioni di flagship, sposando una filosofia molto simile a quella adottata da HONOR, soprattutto al posteriore. Partiamo col dire che si tratta di uno smartphone con certificazione IP68, realizzato con un frame in alluminio, con un anteriore protetto da Corning Gorilla Glass Victus 2 e con un posteriore realizzato in vetro o in misto vetro/eco-pelle.

OPPO Find X6 Pro è uno smartphone molto grande, caratterizzato anteriormente da un enorme display AMOLED LTPO da 6,82 pollici con risoluzione QHD+, frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz e luminosità in grado di spingersi (secondo quanto dichiarato) a 2500 nit. All’interno di un foro circolare centrato, è collocata la fotocamera anteriore da 32 megapixel (Sony IMX709) con autofocus, la medesima presente sul predecessore. Sotto al display, curvato sui bordi laterali e circondato da cornici molto sottili, è nascosto un lettore ottico delle impronte digitali.

Spostandoci al posteriore, oltre al logo del produttore nella parte bassa, è impossibile non notare l’enorme oblò circolare che ospita il comparto fotografico realizzato in collaborazione con HASSELBLAD, che interviene con la calibrazione dei colori e con l’introduzione di alcuni filtri o modalità di scatto che puntano ad emulare alcuni obiettivi della casa svedese.

Per ottenere un comparto fotografico di estrema qualità, OPPO Find X6 Pro non punta tutto sui megapixel (abbiamo comunque tre sensori da 50 megapixel) ma può contare su sensori di grandi dimensioni, i più grandi disponibili per ognuno dei tre scopi (grandangolare, ultra-grandangolare, teleobiettivo periscopico).

Il sensore principale è l’IMX989 di Sony da 1 pollice, lo stesso presente su due concorrenti diretti come Vivo X90 Pro (trovate qui la nostra recensione) e Xiaomi 13 Pro (trovate qui la nostra recensione); il sensore ultra-grandangolare (che presenta un’aberrazione inferiore all’1% ed è in grado di scattare macro da 4 cm) e il teleobiettivo periscopico (zoom ottico 2,8x e zoom ibrido 6x) si affidano entrambi al Sony IMX890 da 1/1,56 pollici. Tutti e tre i sensori sono stabilizzati otticamente, vi è l’autofocus laser e il PDAF multi-direzionale.

Previous Next Fullscreen

A contribuire alle performance fotografiche, OPPO ha implementato ancora una volta la propria NPU MariSilicon X che consente messa a fuoco più rapida e maggiore precisione, facendo anche in modo che il teleobiettivo periscopico tiri fuori scatti più stabilizzati del 42% rispetto al passato. Inutile dire, poi, che sono supportati i file RAW. OPPO Find X6 Pro consente anche di registrare video in 4K HDR (Full Dolby Vision), spingendosi fino ai 60 fps, sfruttando i livelli di zoom nativi 3x e 6x.

Se finora abbiamo parlato delle sue performance dal punto di vista fotografico, non va dimenticato il fatto che ci troviamo di fronte ad un flagship in tutto e per tutto: il SoC è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, la soluzione più ovvia per i modelli Ultra-premium di questa prima metà del 2023 nel panorama Android. Ad affiancare il SoC, abbiamo 12 o 16 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0); si tratta delle memorie più veloci attualmente disponibili sul mercato.

Anche per quanto concerne le reti mobili (5G NR), il comparto connettività (Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS dual-band, NFC, USB Type-C) e l’audio (stereo), lui dimostra di essere un vero modello di punta. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato con la ColorOS 13.1, più recente versione dell’interfaccia personalizzata di OPPO.

Completa il pacchetto, poi, una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata SuperVOOC a 100 W (ricarica il 100% in 28 minuti), alla ricarica wireless rapida AirVOOC a 50 W (ricarica il 100% in 52 minuti) e alla ricarica wireless inversa a 10 W. OPPO afferma che la batteria del Find X6 Pro manterrà l’80% della sua capacità originale dopo 1600 cicli di ricarica (il doppio dello standard del settore).

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OPPO Find X6 Pro.

Dimensioni: 164,8 x 76,2 x 9,1 mm (vetro) o 164,8 x 76,3 x 9,5 mm (vetro e pelle)

x x (vetro) o x x (vetro e pelle) Peso: 218 grammi (vetro) o 216 grammi (vetro e pelle)

(vetro) o (vetro e pelle) Materiali: vetro (fronte), vetro o misto vetro-pelle (retro), allumino (frame laterale)

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: AMOLED LTPO 3 da 6,82” con risoluzione QHD+ ( 1440 x 3168 pixel ) Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: fino a 240 Hz Luminosità tipica: 800 nit Luminosità HBM: 1500 nit Luminosità di picco (HDR): 2200 nit Luminosità di picco: 2500 nit Gamma colori: 100% DCI-P3 HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

da con risoluzione ( x ) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core, GPU Adreno 740 e NPU MariSilicon X

(4 nm) con CPU octa-core, GPU e NPU Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e calibrazione dei colori HASSELBLAD Sensore principale (Sony IMX989) da 1” con risoluzione 50 MP , pixel da 1,6 µm , apertura f/1.8 , PDAF multi-direzionale, AF Laser e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/2.2 , PDAF multi-direzionale, OIS e angolo di visione a 112° Teleobiettivo periscopico (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/2.6 , PDAF multi-direzionale, OIS e zoom ottico 2,8x Registrazione video fino al 4K a 60 fps con Dolby Vision HDR

con flash LED e calibrazione dei colori Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (SonyIMX709) da 32 MP (f/2.4) con AF

(f/2.4) con Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (2x Nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G, Dual VoLTE e Dual VoNR

(2x Nano-SIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G, e Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.3 , IR , GPS (dual-band, L1+L5), NFC , USB-C

(802.11 be), , , (dual-band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W , alla ricarica wireless rapida a 50 W e alla ricarica wireless inversa a 10 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a , alla ricarica wireless rapida a e alla ricarica wireless inversa a Sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

Previous Next Fullscreen

OPPO Find X6: si abbassa l’asticella ma ha il suo perché

A primo sguardo, è difficile distinguere il nuovo OPPO Find X6 dal fratello maggiore; rispetto a lui, lo smartphone è leggermente più compatto e leggero, offre un display un pelo meno ampio e meno definito, mantiene una configurazione del comparto fotografico con tre sensori da 50 megapixel e le ottimizzazioni messe a punto da HASSELBLAD ma rinuncia ad un po’ di qualità in due dei tre sensori, rinuncia ad alcune specifiche che lo collocano subito sotto ai flagship di fascia Ultra-Premium e cambia completamente per quanto concerne il cuore pulsante.

Il display è un AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1,5K, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco fino a 1450 nit; anche in questo caso, la fotocamera anteriore (che rimane la stessa del fratello maggiore) è collocata all’interno di un foro circolare centrato nella parte superiore del display (che nasconde il lettore delle impronte digitali ottico).

Il comparto fotografico è, come detto, ancora una volta triplo, con sensori da 50 megapixel e collocato nel grosso oblò circolare che domina la parte posteriore dello smartphone. OPPO Find X6, però, rinuncia ad un po’ di qualità: rispetto al fratello maggiore, il sensore principale è il più piccolo Sony IMX890 (1/1,56 pollici contro 1 pollice) e il sensore ultra-grandangolare è l’ISOCELL JN1 di Samsung (1/2,76 pollici contro 1/1,56 pollici). Resta invariato il teleobiettivo periscopico. Vi è la rinuncia all’autofocus LASER.

L’altra grossa differenza, come anticipato, sta nel cuore pulsante. OPPO Find X6 è spinto dal Dimensity 9200 di MediaTek, un SoC realizzato con processo produttivo a 4 nm, caratterizzato da una CPU octa-core, dalla GPU ARM Immortalis-G715 MC11; anche in questo caso, il SoC è coadiuvato dalla NPU MariSilicon X e da 12 o 16 GB di RAM (LPDDR5X) e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0) non espandibile.

Invariato rispetto al fratello maggiore il comparto connettività; lui perde la certificazione IP68 (è certificato IP64), perde la ricarica wireless e la ricarica rapida cablata scende a 80 W, sufficienti comunque a ricaricare del 50% in appena 12 minuti la batteria da 4800 mAh. Al netto di qualche rinuncia, quindi, OPPO Find X6 sembra essere un dispositivo molto interessante.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OPPO Find X6.

Dimensioni: 162,9 x 74,1 x 9 mm

x x Peso: 207 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), allumino (frame laterale)

Certificazione: IP64 (impermeabile alla polvere e resistente agli schizzi)

(impermeabile alla polvere e resistente agli schizzi) Display: AMOLED da 6,74” con risoluzione 1,5K ( 1240 x 2772 pixel ) Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: fino a 360 Hz Luminosità HBM: 1100 nit Luminosità di picco (HDR): 1250 nit Luminosità di picco: 1450 nit Gamma colori: 100% DCI-P3 HDR10+

da con risoluzione ( x ) SoC: MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Immortalis-G715 MC11 e NPU MariSilicon X

(4 nm) con CPU octa-core, GPU e NPU Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e calibrazione dei colori HASSELBLAD Sensore principale (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/1.8 , PDAF multi-direzionale e OIS Sensore ultra-grandangolare (Samsung ISOCELL JN1) da 1/2,76” con risoluzione 50 MP , pixel da 0,64 µm , apertura f/2.0 , PDAF e angolo di visione a 112° Teleobiettivo periscopico (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/2.6 , PDAF, OIS e zoom ottico 2,8x Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED e calibrazione dei colori Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (SonyIMX709) da 32 MP (f/2.4) con AF

(f/2.4) con Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (2x Nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G, Dual VoLTE e Dual VoNR

(2x Nano-SIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G, e Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.3 , IR , GPS (dual-band, L1+L5), NFC , USB-C

(802.11 be), , , (dual-band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

Previous Next Fullscreen

OPPO Pad 2: arriva il gemello di OnePlus Pad

Arriviamo ora al “nuovo” tablet Android del produttore cinese, chiamato OPPO Pad 2 e collocato come erede del predecessore OPPO Pad, mai arrivato sul mercato italiano.

Anche per quanto concerne l’arrivo di questo modello sul nostro mercato ci sono molti dubbi, alimentati ulteriormente dal fatto che il tablet non è altro che la riproposizione in salsa OPPO del OnePlus Pad, tablet che arriverà sul nostro mercato tra qualche settimana.

OPPO Pad 2 e OnePlus Pad condividono il design, eccezion fatta per le colorazioni, e l’intera scheda tecnica, al netto delle configurazioni di memoria decisamente più spinte che vengono proposte sul mercato cinese (si spingono fino a 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione).

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo OPPO Pad 2.

Dimensioni: 258,03 x 189,39 x 6,54 mm

x x Peso: 552 grammi

Display: LTPS LCD da 11,61” con risoluzione 2,8K (2800 x 2000 pixel, in 7:5) Frequenza di aggiornamento: variabile tra 30 e 144 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 120 o 144 Hz Luminosità tipica: 500 nit Supporto a HDR10+ e Dolby Vision

da con risoluzione (2800 x 2000 pixel, in 7:5) SoC: MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G710 MC10

(4 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

o (LPDDR5) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera posteriore singola con flash LED: Sensore grandangolare da 13 MP con EIS e AF

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 8 MP con EIS

con EIS Audio: stereo (tecnologia Omnibearing Sound Field), Dolby Atmos

(tecnologia Omnibearing Sound Field), Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.3 , USB Type-C 2.0

(802.11 ax), , Sensori: sblocco facciale , accelerometro , giroscopio , prossimità , temperatura colore

, , , , Altre funzionalità: supporto alla penna (OnePlus Stylo)

(OnePlus Stylo) Batteria: unità da 9510 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

Disponibilità e prezzi degli OPPO Find X6 e Pad 2

I nuovi flagship del produttore cinese, OPPO Find X6 e Find X6 Pro, saranno presto disponibili in Cina e, almeno per il momento, non è detto che vengano presentati al di fuori del mercato di casa.

OPPO Find X6 Pro è disponibile nelle tre colorazioni Desert Silver Moon (back cover in pelle), Cloud Black e Feiquan Green (back cover in vetro) e in tre configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 5999 yuan (circa 813 euro al cambio attuale)

al prezzo di (circa 813 euro al cambio attuale) Configurazione 16+256 GB al prezzo di 6499 yuan (circa 880 euro)

al prezzo di (circa 880 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 6999 yuan (circa 948 euro)

Anche OPPO Find X6 è disponibile in tre colorazioni, stavolta tutte con back cover in vetro (Feiquan Green, Starry Black e Snow Mountain Gold), ma in sole due configurazioni di memoria, proposte ai seguenti prezzi:

Configurazione 12+256 GB al prezzo di 4499 yuan (circa 610 euro)

al prezzo di (circa 610 euro) Configurazione 16+512 GB al prezzo di 4999 yuan (circa 677 euro)

Concludiamo con OPPO Pad 2, disponibile in due colorazioni (Nebula Gray e Light Feather Gold) e in tre configurazioni di memoria; il tablet risulta già pre-ordinabile e le vendite (sul mercato cinese) inizieranno il prossimo 24 marzo. Ecco i prezzi:

Configurazione 8+256 GB al prezzo di 2999 yuan (circa 406 euro al cambio attuale)

al prezzo di (circa 406 euro al cambio attuale) Configurazione 12+256 GB al prezzo di 3399 yuan (circa 461 euro)

al prezzo di (circa 461 euro) Configurazione 12+512 GB al prezzo di 3999 yuan (circa 542 euro)

Potrebbero interessarti anche: Recensione Oppo Find X5 Pro: una seria alternativa sulla fascia alta e Migliori smartphone OPPO, la classifica di questo mese