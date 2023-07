Tramite aggiornamento, l’app Google Contatti sta ricevendo una piccola novità che va ulteriormente ad arricchire quegli strumenti che permettono agli utenti di non dimenticare più i compleanni dei propri contatti.

Google continua a lavorare alacremente per implementare nuove funzionalità e ottimizzare quelle già esistenti: a tal proposito, finalmente, l’app Google Messaggi per tablet riceve una funzionalità inspiegabilmente assente finora. Ecco tutti i dettagli.

Google Contatti guadagna una nuova impostazione legata ai compleanni

L’app di Google Contatti continua ad essere un cantiere aperto con tante novità, specie estetiche, che dovrebbero arrivare a breve. Oltre alle novità estetiche, però, ultimamente l’app ha ricevuto alcune funzionalità pensate per ricordare agli utenti i compleanni dei propri contatti.

Grazie all’account Twitter di AssembleDebug, salito alla ribalta nell’ultimo periodo per aver portato alla luce alcune novità in arrivo su svariate app del mondo Google, scopriamo che l’ultima versione dell’app ospita al suo interno una nuova pagina chiamata “Reminders“.

Essa, collocata all’interno della scheda “Correggi e gestisci”), permette di impostare i promemoria legati in generale alle “date significative” dei propri contatti (e visualizzarle quelli attivi in un unico posto).

Effettuando un tap su un singolo contatto e un tap poi su “Aggiungi promemoria”, ad esempio, si potrà aggiungere una notifica il giorno del compleanno, due giorni prima, sette giorni prima o due settimane prima. I promemoria aggiunti verranno poi mostrati nella pagina del singolo contatto all’interno della sezione “Promemoria“. Di seguito potete vedere la funzionalità in azione.

La funzionalità è parte della versione 4.13.25 di Google Contatti

La funzionalità descritta poco sopra sembra in distribuzione per tutti con la nuova versione dell’app Google Contatti per dispositivi Android, ovvero la 4.13.25.547986447, che risulta attualmente in distribuzione attraverso il Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile tramite il badge sottostante).

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto l’ultima versione ma vogliate comunque installarla, potete procedere con l’installazione manuale del file APK, scaricabile tramite il portale APK Mirror (trovate la pagina dedicata all’app seguendo questo link).

Va comunque segnalato, per completezza d’informazione, che questa novità potrebbe dipendere anche da un rilascio “lato server” da parte di Google e quindi potrebbe non comparire sul vostro dispositivo nemmeno qualora eseguiate la più recente versione dell’app.

Google Messaggi per tablet “pareggia” il client web

L’app di Google Messaggi è disponibile anche sui tablet Android e, sebbene il pacchetto di installazione sia il medesimo della controparte per smartphone, non fa altro che proporre l’interfaccia del client Web.

All’inizio del mese avevamo riportato la notizia della disponibilità, sul client Web messages.google.com/web di Google Messaggi, delle risposte dirette ai messaggi RCS. Questa novità metteva in luce i continui sforzi del team di sviluppo per mantenere “alla pari” le funzionalità presenti sull’app per smartphone e quelle presenti sul client Web. Tuttavia questa funzionalità era mancante sui tablet.

Da poche ore (via 9to5Google) le risposte dirette sono arrivate anche sulla versione per tablet che “pareggia” così il client Web. Premendo a lungo su un messaggio all’interno di una chat, viene mostrato il pulsante di risposta (freccia verso sinistra all’interno di un cerchio blu) accanto al messaggio; le reazioni (tramite emoji) continuano ad apparire sopra; un riferimento al messaggio a cui si andrà a rispondere apparirà sopra al campo di testo.

Resta comunque un mistero il perché Google abbia scelto questa strada per implementare l’app Messaggi sui tablet Android, specie in un periodo storico costellato da incessanti lavori per migliorare a tutto tondo l’esperienza utente su dispositivi dal grande schermo.

