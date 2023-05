Fate attenzione alla sincronizzazione dei contatti della rubrica, perché con gli ultimi cambiamenti da parte di Google con i suoi Play Services potreste prendervi un bello spavento. Niente paura, i contatti non sono spariti nel nulla: ecco cosa sta succedendo.

I contatti della rubrica non sono spariti: attenti alla sincronizzazione

Google sta cambiando il modo in cui gli account sincronizzano i contatti con gli smartphone Android, e la cosa potrebbe portare a un po’ di confusione o peggio. Potreste infatti ritrovare vuota la lista dei contatti della rubrica, ma per fortuna niente è perduto e potete “recuperarli” (anche se in realtà non sono andati da nessuna parte).

Fino all’aggiornamento dei Google Play Services alla versione 23.20, i contatti salvati sull’account Google e sincronizzati sul telefono Android restano al loro posto anche andando a disabilitare la sincronizzazione stessa. In sostanza, se lo desiderate, potete attivare la sincronizzazione, attendere che termini e disattivarla finché non vi serve di nuovo: si tratta di una pratica che sconsigliamo, sia perché potreste aggiungere nuovi contatti e dimenticarvi di salvarli sul cloud, sia (soprattutto) perché ora incappereste in una situazione spiacevole.

A partire dalla suddetta versione dei Play Services, Google ha fatto qualche modifica che potrebbe comportare un bello spavento: se andate a disattivare la sincronizzazione (o se siete soliti tenerla disabilitata), potreste vedere sparire la lista dei contatti dal vostro smartphone Android. Riattivandola, i contatti torneranno al loro pesto, visto che sono sempre stati salvati sull’account. Niente paura, dunque, ma è bene sapere perché ciò accade prima di farsi prendere dal panico.

Se volete essere sicuri che i contatti della rubrica siano sincronizzati a dovere, potete andare nelle impostazioni di sistema e assicurarvi di avere la sincronizzazione attiva. Il percorso subisce piccole variazioni in base al modello di smartphone o tablet: sui Pixel, ad esempio, potete seguire “Impostazioni > Password e account“, selezionare il vostro account Google e quindi “Sincronizzazione account > Contatti“, mentre sui Samsung con One UI potete andare in “Impostazioni > Account e backup > Gestisci account“, selezionare il vostro account Google e premere su “Sincronizza account > Rubrica“. Per controllare quale versione dei Google Play Services avete a bordo potete invece andare nella lista delle app installate, sempre passando dalle impostazioni di sistema.

Avete riscontrato anche voi questo problema di contatti spariti? Fateci sapere la vostra.

