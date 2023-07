Accade di rado, ma di tanto in tanto anche la versione web di Google Messaggi viene aggiornata, così da tenere il passo delle novità introdotte nell’applicazione per Android: nel caso di specie, la nuova funzione finalmente sfruttabile anche nella web app consiste nelle risposte dirette ai messaggi RCS.

Google Messaggi web tiene il passo: ecco le risposte dirette

Per farsi un’idea della frequenza con la quale il team di Mountain View si occupa della web app di Google Messaggi, è sufficiente ricordare che l’ultimo aggiornamento aveva portato in dote il supporto alle conferme di lettura dei messaggi RCS: lo stato inviato, consegnato e letto, arrivati per tutti nell’app Android ad inizio marzo, erano spuntate nella versione web una settimana più tardi. In precedenza, era possibile eseguire soltanto azioni come copiare il testo, cancellare il messaggio e reagire con un’emoji (con sole sette opzioni tra cui scegliere).

Di recente, la PWA di Google Messaggi si è arricchita di una possibilità decisamente utile: quella di rispondere direttamente ad un messaggio RCS. Eseguendo tale azione, il campo di inserimento del messaggio di testo accoglie l’utente con la dicitura “Reply to message”, del tutto simile al comportamento dell’app per Android, che offre la stessa funzione già dal mese di ottobre dello scorso anno.

Siete curiosi di provare in prima persona? Visitate messages.google.com/web ed eseguite l’accesso con il vostro account.

Google Messaggi per tablet e Wear OS

Alla buona notizia se ne accompagna anche una cattiva: mentre la versione web di Google Messaggi consente finalmente di rispondere direttamente ai messaggi RCS, la stessa operazione rimane per adesso preclusa agli utilizzatori di tablet Android: aggiornare la grafica è un primo passo, ma l’aggiunta di funzioni essenziali è sicuramente quello più importante che Google deve sbrigarsi a compiere.

Passando a Google Messaggi per Wear OS, un recente aggiornamento ha modificato la grafica delle risposte suggerite, coi tasti sempre a forma di pillola, ma non più “pieni” col testo bianco, bensì “vuoti” con una sottile linea attorno e il testo che riprende il colore del tema attivo sul dispositivo. Il ritocco grafico descritto potrebbe essere un’anticipazione dell’aggiornamento Wear OS 4 in arrivo.

Potrebbe interessarti anche: 2 settimane con ANDROID 14: PROMOSSO! Le novità più importanti