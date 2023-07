Gli organi regolatori europei stanno spingendo per convincere le aziende tecnologiche a implementare un sistema di crittografia end-to-end che consenta agli utenti di inviare messaggi in modo sicuro tra le diverse piattaforme.

In questo modo un messaggio a una chat di gruppo potrebbe essere visualizzarlo in modo sicuro e senza interruzioni sui dispositivi di altre persone nelle loro app di chat preferite.

In quest’ottica Google ha da poco annunciato che sta adottando il protocollo Messaging Layer Security (MLS) per la sua app Messaggi che quindi potrà connettersi e scambiare messaggi con app di messaggistica esterne che supportano MLS.

Un’interoperabilità significativa richiederebbe alle grandi aziende di sostenere lo stesso standard e MLS ora sembra avere uno delle più grandi dalla sua parte, tuttavia Google supporta anche il sistema di messaggistica RCS, ma rispetto a quest’ultimo, MLS offre una migliore crittografia per i messaggi di gruppo.

Il protocollo MLS è sviluppato da un’organizzazione chiamata Internet Engineering Task Force (IETF). L’ente ha approvato la pubblicazione della specifica MLS (RFC 9420) a marzo e ha già testato versioni bozza nelle chat Webex e RingCentral.

Google si sta adoperando per rendere open source la sua implementazione MLS nel codice di base di Android, ma non ha detto quando ciò accadrà, inoltre non ha specificato come o se i messaggi RCS funzioneranno con la crittografia basata sullo standard MLS.

Google ha appoggiato per più di un anno lo standard RCS che ora è disponibile per oltre 800 milioni di utenti Android.