A pochi giorni di distanza dall’ultima volta, l’operatore telefonico Iliad torna ad aggiornare la propria lista dei dispositivi compatibili con la rete 5G, nello specifico fra le aggiunte odierne figurano smartphone Google, OPPO, Samsung e Xiaomi. Allo stato attuale l’operatore vanta la compatibilità con la rete di ultima generazione con almeno un dispositivo dei seguenti marchi: Apple, Google, Huawei, Motorola, Nokia, OnePlus, OPPO, POCO, Realme, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi.

Scopriamo insieme quali sono gli ultimi dispositivi aggiunti alla lista degli smartphone compatibili con la rete 5G di Iliad.

Ecco i nuovi modelli compatibili con il 5G di Iliad e la lista aggiornata

Come anticipato, nella giornata odierna l’operatore Iliad ha provveduto ad aggiornare la lista degli smartphone compatibili con la propria rete 5G presente sul sito ufficiale, introducendo nello specifico un totale di 23 nuovi smartphone dei produttori Google, OPPO, Samsung e Xiaomi. Di seguito i nuovi modelli inseriti: Google Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Oppo A54 5G, A73 5G, A74 5G, A77 5G, A78 5G, A94 5G, A98 5G, Find N2 Flip, Find X3 Pro, Find X5, Find X5 Lite, Find X5 Pro, Reno10 5G, Reno10 Pro 5G, Reno8 5G, Reno8 Lite 5G e Reno8 Pro 5G, Samsung Galaxy Z Flip 4 e Xiaomi 13 Ultra.

In virtù delle aggiunte sopra citate, la lista dei dispositivi compatibili con la rete 5G di Iliad conta ora i seguenti smartphone:

Apple : iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone SE (2022);

: Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7a, Pixel 7 Pro; Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro+;

: Edge, Edge+, Edge 20, Edge 20 pro, Edge 20 lite, Edge 30, Edge 30 pro, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g51 5G, Moto g62 5G, Moto g71 5G, Moto G82 5G, Moto g100, Moto g200; Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20;

: OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 9; OPPO : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Reno5 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo, Reno8 Lite 5G, Reno8 5G, Reno8 Pro 5G, Find X5 Lite, Find X5, Find X5 Pro, Find N2 Flip, Find X3 Pro, Reno10 5G , Reno10 Pro 5G, A98 5G, A78 5G, A77 5G, A94 5G, A74 5G, A54 5G, A73 5G;

: POCO F3; Realme : Realme GT Neo2;

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy A13 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G, Galaxy Tab Active4 Pro, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy Z Fold4, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14 5G, Galaxy Z Flip4; Sony : Xperia 5 II;

: X51 5G; Xiaomi: Mi 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G, Mi 11 Ultra 5G, Redmi 10 5G, Redmi Note 11s 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 13 Ultra.

Qualora il vostro smartphone non figurasse nella lista di quelli compatibili non disperate, l’ipotetico dispositivo in questione potrebbe infatti funzionare ugualmente con la rete 5G dell’operatore pur non rispettando gli standard in materia di velocità e segnale di rete; inoltre Iliad provvederà ad aggiungere altri smartphone alla lista in questione nel corso dell tempo.

