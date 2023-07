L’operatore telefonico low-cost Iliad ha annunciato l’introduzione di nuove opzioni internazionali per i suoi clienti che viaggiano all’estero, offrendo pacchetti dati aggiuntivi per l’Unione Europea e la Svizzera. Questa mossa mira a soddisfare le esigenze degli utenti che richiedono una maggiore connettività durante i propri viaggi.

Le nuove opzioni internazionali di Iliad rappresentano un’ottima soluzione per i viaggiatori che desiderano avere a disposizione una maggiore quantità di dati durante i loro spostamenti all’estero. Con prezzi accessibili e una copertura estesa, queste opzioni consentono agli utenti di navigare senza pensieri in Europa e Svizzera, senza dover ricorrere a costosi servizi dati a consumo. Ma senza perderci in ulteriori chiacchiere, vediamo insieme tutti i dettagli di queste nuove opzioni.

Iliad annuncia nuove opzioni per l’Unione Europea e la Svizzera

A partire da oggi, Iliad offre due nuove opzioni per i viaggiatori che desiderano avere più dati a disposizione durante i loro spostamenti all’estero:

Per l’ Unione Europea , gli utenti possono attivare un pacchetto di 5 GB extra di traffico dati, oltre ai GB già inclusi nella propria offerta, al costo di 3,99 euro per un mese;

Per la Svizzera, è possibile attivare un’offerta che prevede 5 GB di traffico dati al costo di 4,99 euro per un mese.

Queste opzioni sono state pensate per consentire agli utenti di Iliad di navigare all’estero senza preoccupazioni e senza dover ricorrere a servizi dati a consumo.

Vantaggi delle nuove opzioni internazionali

Le nuove opzioni internazionali di Iliad offrono diversi vantaggi ai viaggiatori che necessitano di una maggiore connettività durante i loro spostamenti all’estero:

Maggiore flessibilità : gli utenti possono attivare le opzioni solo quando ne hanno bisogno, senza dover sottoscrivere contratti a lungo termine o pagare costi aggiuntivi;

Copertura estesa : le opzioni internazionali coprono l’intera Unione Europea e la Svizzera, permettendo agli utenti di navigare senza problemi in questi territori;

Prezzi competitivi: con costi di soli €3,99 per l’Unione Europea e €4,99 per la Svizzera, le nuove opzioni internazionali di Iliad offrono un’alternativa conveniente ai servizi dati a consumo.

Come attivare le nuove opzioni internazionali

Le opzioni internazionali possono essere attivate su tutte le offerte mobile Iliad e non prevedono il rinnovo automatico. Ciò significa che gli utenti possono usufruire dei GB extra e della connessione solo quando ne hanno realmente bisogno, senza vincoli contrattuali o costi aggiuntivi indesiderati.

Per attivare le opzioni, gli utenti possono accedere alla propria Area Personale sul sito ufficiale di Iliad o tramite le Simbox presenti in oltre 4.000 punti vendita in Italia. Per maggiori informazioni o per procedere con l’attivazione potete fare riferimento alla pagina dedicata presente sul sito dell’operatore che potete raggiungere a questo indirizzo.

