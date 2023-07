L’operatore telefonico Iliad ha da poche ore aggiornato la lista di smartphone ufficialmente compatibili con la propria rete 5G inserendo nuovi modelli di Samsung e Xiaomi in particolar modo. L’ultimo aggiornamento risale al 30 novembre 2022, occasione in cui l’operatore francese ha annunciato il lancio della pagina dedicata per controllare la copertura del 5G e la compatibilità ufficiale con i vari modelli di smartphone.

Attualmente nel novero dei brand compatibili con la rete dell’operatore rientrano Apple, Google, Huawei, Motorola, Nokia, OnePlus, Oppo, Poco, Realme, Samsung, Sony, Vivo e Xiaomi. Gli utenti potranno comunque verificare la compatibilità del proprio dispositivo dalla pagina di cui sopra cliccando sull’opzione del brand del proprio smartphone.

Iliad specifica, inoltre, che i dispositivi presenti in questa lista sono in grado di sfruttare al massimo la connettività 5G dell’operatore garantendo così le migliori prestazioni possibili in base alla copertura.

In virtù di questo nuovo aggiornamento la lista si arricchisce di 14 nuovi smartphone, suddivisi tra modelli di Samsung e Xiaomi.

Per quanto concerne il colosso coreano i nuovi arrivati sono Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G e Galaxy A14 5G.

Sul fronte Xiaomi l’operatore ha accolto Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro.

I modelli compatibili con il 5G di Iliad

Pertanto, in virtù delle suddette modifiche ecco l’elenco completo ufficiale di smartphone compatibili con la rete 5G di Iliad:

Apple : iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone SE (2022);

: iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone SE (2022); Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro;

: Pixel 5, Pixel 4a 5G, Pixel 6, Pixel 6 Pro; Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro+;

: P40, P40 Pro, P40 Pro+; Motorola : Edge, Edge+, Edge 20, Edge 20 pro, Edge 20 lite, Edge 30, Edge 30 pro, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g51 5G, Moto g62 5G, Moto g71 5G, Moto G82 5G, Moto g100, Moto g200;

: Edge, Edge+, Edge 20, Edge 20 pro, Edge 20 lite, Edge 30, Edge 30 pro, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g51 5G, Moto g62 5G, Moto g71 5G, Moto G82 5G, Moto g100, Moto g200; Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20;

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20; OnePlus : OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 9;

: OnePlus 8, OnePlus 8T, OnePlus 9; Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Reno5 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo;

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Reno5 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo; Poco : Poco F3;

: Poco F3; Realme : Realme GT Neo2;

: Realme GT Neo2; Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy A13 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G, Galaxy Tab Active4 Pro, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy Z Fold4, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14 5G;

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy A22 5G, Galaxy A32 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy A13 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy M23 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy M53 5G, Galaxy Tab Active4 Pro, Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy XCover6 Pro, Galaxy Z Fold4, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A14 5G; Sony : Xperia 5 II;

: Xperia 5 II; Vivo : X51 5G;

: X51 5G; Xiaomi: Mi 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G, Mi 11 Ultra 5G, Redmi 10 5G, Redmi Note 11s 5G, Redmi Note 11 Pro 5G, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12T Pro.

Specifichiamo che l’eventuale assenza di uno smartphone da questa lista non ne pregiudica il funzionamento con la connettività 5G di Iliad bensì potrebbe non essere in grado di rispettare gli standard dell’operatore in materia di velocità e segnale di rete.

Qualora voleste verificare la copertura 5G e la compatibilità del vostro smartphone con la rete Iliad vi basterà consultare la pagina dedicata sul sito dell’operatore.

