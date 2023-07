In tempi recenti, Meta ha convogliato molte delle sue attenzioni sulla nuova app Threads — pensata per rivaleggiare con Twitter, ufficialmente non disponibile da noi e anzi addirittura bloccata per gli utenti europei —, ma ha trovato ugualmente il tempo per provvedere al rinnovamento del tab di Facebook dedicato alla fruizione di video: Facebook Watch cede il passo ad un tab più vicino allo stile di Instagram, sia per quanto concerne la disponibilità degli strumenti di editing dei Reels, sia per la presenza di una sezione Esplora.

Addio Facebook Watch, benvenuto Facebook Video

La sezione Watch aveva fatto il proprio debutto su Facebook nel 2017; nel frattempo di acqua sotto ai ponti ne è passata parecchia e il social network ora facente capo a Meta non ha potuto fare a meno di evolversi e di dare una sterzata alla propria strategia relativa ai contenuti video. Mentre in origine Facebook aveva pensato la sezione Watch quasi come un succedaneo della TV tradizionale — dunque per la fruizione di contenuti anche di lunga durata, come ad esempio eventi sportivi dal vivo —, in questo momento storico la compagnia di Mark Zuckerberg intende soprattutto riuscire a competere con TikTok.

La nuova strategia di Meta — e nel caso specifico di Facebook — relativa ai video passa attraverso clip di breve durata come i Reels, nonché video trasmessi in diretta e un meccanismo di scoperta di nuovi contenuti affidato a suggerimenti algoritmici. Del resto, lo stesso Zuckerberg va ripetendo da mesi di voler rendere Facebook uno strumento per la scoperta di nuovi contenuti. Ebbene, il nuovo tab Video di Facebook — anche il nome, dunque, è stato cambiato — mette a disposizione una sezione Esplora, che è stata evidentemente ripresa da Instagram. Tale sezione raccoglie video di tendenza e suggerimenti personalizzati all’utente e raggruppati in base agli hashtag.

Come vi avevamo già raccontato un mese fa, Meta sta avvicinando sempre di più i Reels in Facebook a quelli di Instagram, tanto da aver incoraggiato persino la pratica del cross-posting sulle due piattaforme. Il passo successivo è consistito nell’unificazione dei commenti lasciati ai Reels condivisi su emtrambe le piattaforme.

Come ottenere Facebook Video

Il nuovo tab Facebook Video, dunque, sta prendendo il posto di Facebook Watch. Proprio mentre scriviamo, il roll out della novità è già in corso per l’app di Facebook e per il sito web. Ricordandovi che la versione più recente di Facebook per Android è disponibile al download dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante, vi invitiamo a farci sapere nei commenti se avete già ricevuto Facebook Video.

Leggi anche: Presto potrete scaricare le applicazioni anche da Facebook