Nelle ultime settimane abbiamo parlato più volte di Threads, la nuova soluzione studiata dal team di Instagram per andare a competere direttamente con Twitter, a conferma del fatto che quello dei social network è un settore in costante fermento e che guarda al futuro.

Ebbene, così come previsto, è iniziata l’avventura ufficiale del nuovo social targato Instagram e gli utenti interessati a provarlo possono accedere al sito Web (lo trovate seguendo questo link) oppure scaricare l’applicazione per Android (è disponibile sul Google Play Store qui).

Purtroppo, come anticipato ieri, al momento la nuova applicazione non è disponibile nel nostro Paese, ma non temete perché seppur non sia installabile per vie ufficiali, per cui dallo Store di Google, è possibile farlo manualmente e fra poco vi spiegheremo come fare.

Cosa è possibile fare con Threads

Su Threads gli utenti hanno la possibilità di creare post di testo con un massimo di 500 caratteri, oltre che di condividere foto e video della durata massima di cinque minuti. L’applicazione ricorda un po’ Twitter, a partire da un’interfaccia minimal con le opzioni per mettere mi piace, commentare, ripubblicare e condividere i vari contenuti.

E dato che Threads è strettamente legata a Instagram, gli utenti possono accedere con il proprio user name di Instagram e seguire facilmente le stesse persone su entrambe le piattaforme. Il feed principale di Threads mostra sia i contenuti consigliati che i post delle persone seguite e gli utenti possono contare su appositi controlli per la gestione della privacy, come la possibilità di filtrare determinate parole nelle risposte o limitare chi può rispondere ai propri thread.

Perché Threads non è disponibile in Italia

Meta sta lanciando Thread in oltre 100 paesi mentre per quanto riguarda l’Unione Europea al momento il colosso dei social network ha deciso di essere cauto: data la complessità delle norme comunitarie in materia di privacy, infatti, l’azienda sta valutando se e come il servizio dovrà essere eventualmente modificato. Ne abbiamo parlato accuratamente ieri quando è stata data la notizia, consultabile qui.

Come installare Threads manualmente

Come dicevamo, che non sia disponibile al download dal Google Play Store, non lo è nemmeno dall’App Store ovviamente, non è un grosso problema perché Threads è del tutto funzionante anche nel nostro Paese una volta installata manualmente tramite apk. Non c’è un blocco quindi che ne impedisce il funzionamento in Italia ma c’è solo una restrizione temporanea geografica che ne impedisce il download dagli Store di Google e Apple.

Perciò è sufficiente scaricarla e installarla manualmente per iniziare a utilizzarla da subito, senza aspettare il via libera dell’Unione Europea. La procedura per farlo è la solita con cui si installano gli apk su Android e quindi molto semplice e immediata, senza rischi di alcun genere:

aprite questo link dallo smartphone e scaricate l’apk di Threads; aprite un’applicazione file manager (come Files di Google) e raggiungete la cartella dove è stato scaricato il file apk di Threads (in genere è quella Download); premete sul file apk di Threads e accettate di installare applicazioni da fonti sconosciute; seguite le istruzioni a schermo per finalizzare la procedura d’installazione; fatto e ora potete aprire Threads dal launcher di sistema.

La procedura, come vedete, è immediata e semplice e non richiede cose particolari, per di più è sicura perché l’apk proviene da una fonte attendibile, per cui non ci sono rischi. Al momento questo è l’unico modo per installarla, ma appena sarà possibile farlo dal Google Play Store ve ne daremo notizia.