Il settore dei social network è decisamente movimentato e molto competitivo e le varie piattaforme sono alla costante ricerca di nuove funzionalità da sfruttare per conquistare utenti e strapparli alla concorrenza.

Anche Meta è ovviamente impegnata in questo continuo lavoro di miglioramento dei suoi social e ciò comprende pure Facebook, per il quale ha in programma una novità decisamente importante.

Una svolta epocale per Facebook

Stando a quanto si apprende, Meta avrebbe in programma di consentire agli utenti europei di scaricare direttamente le app tramite gli annunci di Facebook, preparando il colosso dei social a competere in modo diretto con gli app store di Google e Apple.

Il nuovo tipo di annuncio dovrebbe iniziare come progetto pilota con un piccolo numero di sviluppatori di applicazioni Android entro la fine dell’anno e ciò dovrebbe essere possibile grazie al nuovo regolamento UE noto come Digital Markets Act (DMA), che dovrebbe entrare in vigore la prossima primavera e obbligare Google ed Apple ad aprire le loro piattaforme mobile a metodi alternativi per scaricare le app.

Ricordiamo che tecnicamente Android consente già il sideload, sebbene Google provi a rendere difficile questo sistema di installazione delle applicazioni (ciò ad esempio per quanto riguarda i pagamenti), spaventando peraltro gli utenti con avvisi relativi alla pericolosità del download delle app da fonti diverse dal Google Play Store.

Meta per convincere gli sviluppatori a partecipare al progetto pilota mette in risalto che potranno sfruttare questo sistema per usufruire di tassi di conversione più elevati per i loro annunci per l’installazione di app.

Un portavoce di Meta ha confermato l’interesse del colosso dei social per la distribuzione delle applicazioni mobile attraverso le sue piattaforme e ci sono anche altri big del mondo della tecnologia che potrebbero presto fare concorrenza a Google ed Apple, come ad esempio Microsoft, che ha già reso noto di volere lanciare un app store alternativo per i giochi su iOS e Android in Europa il prossimo anno.