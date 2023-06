Torniamo a parlare di Facebook, il social di proprietà di Meta, ma questa volta lo facciamo con accezione positiva – dopo l’ultima vicenda del bug delle richieste d’amicizia, ora risolto – in quanto il colosso ha annunciato, seppur in sordina, degli strumenti particolarmente utili che puntano ad arricchire le capacità della piattaforma per quel che concerne la creazione di contenuti e la loro monetizzazione. Il social, benché popolato da quasi 3 miliardi di utenti, sta affrontando in questi anni la sfida dell’esodo degli utenti più giovani dalla piattaforma che hanno preferito migrare verso TikTok o, semplicemente, hanno smesso di usare Facebook. Ecco le novità con cui il social punta ad attrarre nuovi creatori di contenuti.

Facebook vuole attrarre nuovi creatori di contenuti grazie a queste novità

Come anticipato, l’aggiornamento punta a semplificare la vita dei creatori di contenuti per quel che concerne la creazione dei preziosi Reels sulla piattaforma, strumento fondamentale dal quale, secondo Meta, passerebbero le speranze di rinascita del social. Le novità puntano ad attrarre nuovi creatori di contenuti i quali, non è un mistero, molto spesso evitano di produrre contenuti anche sul social blu per via dell’audience e degli strumenti messi a disposizione da Meta.

Nel concreto, l’aggiornamento introduce l’Inspiration Hub nella dashboard professionale con l’obiettivo di ottimizzare la creazione di Reel e venire ispirati dai contenuti già presenti nella piattaforma. All’interno dell’hub, infatti, saranno presenti i Reel più popolari, hashtag, argomenti e musiche di tendenza dai quali trarre ispirazione nella creazione del proprio contenuto multimediale.

Peraltro, l’applicazione per dispositivi mobili si arricchisce di una nuova visualizzazione che, come si evince dalle schermate sottostanti, ricorda un vero e proprio programma di video editing in cui sono presenti le tracce dedicate a video, audio e musica in un’unica schermata al fine di migliorare e velocizzare drasticamente il processo di video editing di un Reel. Tramite la stessa schermata sarà possibile finalizzare il Reel nonché esportarlo e pubblicarlo sia su Facebook che su Instagram.

Un’altra interessante aggiunta riguarda il tema della crescita della propria audience: adesso chiunque potrà passare alla visualizzazione in modalità professionale e apparire nella sezione “Creators To Follow”, un luogo in cui il social si premura di mettere in mostra i creatori di contenuti più interessanti del momento contribuendo a fornire ai creators un altra sezione in cui sfoggiare i propri contenuti.

Peraltro, accanto al commento di un creatore di contenuti apparirà un pulsante per seguirli consentendo loro di incrementare la propria audience anche partecipando alla conversazione pubblica sulla piattaforma. Una feature che auspichiamo possa stimolare i dibattiti e le sane discussioni a scapito di quelle che, purtroppo, popolano gran parte della piattaforma.

L’elemento chiave della creator economy è, chiaramente, la monetizzazione dei contenuti che, grazie a questo aggiornamento, diventa più accessibile grazie all’abbassamento della soglia richiesta per potervi accedere da 1000 a 500 follower nei precedenti 30 giorni. Il trend di espansione delle opportunità di guadagno a un numero sempre crescente di creatori di contenuti segue quello delle piattaforme concorrenti.

In aggiunta, i creator adesso potranno fare cross-posting di contenuti sponsorizzati ovvero postare lo stesso contenuto con sponsor (sia esso una foto, un video o, ancora meglio, un Reel) sia su Facebook che su Instagram al fine di raggiungere un numero maggiore di utenti e incrementare così il tanto amato engagement.

L’obiettivo di Meta è chiaro ossia, come anticipato in apertura, cercare di invogliare i creator a produrre contenuti anche su Facebook grazie a un sistema di creazione semplice ed efficace e un programma di monetizzazione meno rigido e più aperto ad ampliare le opportunità di guadagno. Staremo a vedere se questa strategia riuscirà a rivelarsi vincente.

Forse ti sei perso: WhatsApp testa la funzionalità multi-account su Android e Su Truecaller torna la registrazione delle chiamate e si rafforza con l’IA