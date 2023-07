Tra gli smartphone Android in offerta con la due giorni dell’Amazon Prime Day, ce ne sono tantissimi del panorama Xiaomi, con dispositivi anche degli altri due marchi del gruppo, ovvero Redmi e POCO: in questo articolo scopriremo le proposte più interessanti al riguardo.

Oltre a questi prodotti, Amazon propone tantissime offerte su una valanga di prodotti valide dalla mezzanotte di oggi, martedì 11 luglio 2023, e che si protrarranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023.

Amazon Prime Day: ecco la top 5 degli smartphone Xiaomi in offerta

In mezzo al numero enorme di smartphone Android per tutte le tasche proposti in offerta per l’Amazon Prime Day 2023 (le offerte saranno attive fino alle 23:59 del 12 luglio) troviamo alcuni smartphone davvero interessanti del panorama Xiaomi e in questo articolo vi proponiamo quelle che secondo noi sono le cinque proposte più allettanti. Oltre ai modelli che tireremo in ballo, ce ne sono anche altri proposti in offerta dal colosso dell’e-commerce.

Xiaomi 12

Tra gli smartphone del produttore cinese proposti in offerta per l’Amazon Prime Day, il primo che vi segnaliamo è lo Xiaomi 12 (trovate qui la nostra recensione). Pur non essendo uno smartphone del 2023, risulta comunque un ottimo acquisto perché permette di portarsi a casa un flagship compatto, dotato di specifiche tecniche di rilievo un po’ su tutti i fronti.

Tra le specifiche principali ricordiamo il comparto fotografico triplo (principale da 50 MP + ultra-grandangolare da 13 MP + macro da 5 MP), il SoC Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, un display AMOLED da 6,28″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz, una batteria da 4500 mAh che supporta la ricerica rapida cablata a 67 W o wireless a 50 W e il sistema operativo che è la MIUI con base Android.

La versione proposta in offerta è quella con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, in colorazione Gray. Grazie a uno sconto di 350 euro sul prezzo di listino, lo smartphone è ora sullo stesso piano dei medio-gamma del 2023.

Acquista Xiaomi 12 (Gray) al prezzo di 449,90 euro invece di 799,90 euro

Poco F4 GT 5G

La seconda proposta è il POCO F4 GT 5G (trovate qui la nostra recensione). Anche in questo caso si tratta di un dispositivo del 2022 che, lato performance, ha potuto godere dello stesso trattamento dei flagship di casa Xiaomi. Il SoC è, anche in questo caso, lo Snapdragon 8 Gen 1.

Questo dispositivo, tuttavia, è decisamente più ingombrante del cugino, a causa anche (e soprattutto) dell’ampio display AMOLED da 6,67″ FHD+ a 120 Hz che domina la parte anteriore. Tra le altre specifiche rientrano un comparto fotografico triplo (principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 8 MP + macro da 2 MP) e una batteria da 4700 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 120 W.

La versione proposta in offerta è quella con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, in colorazione Stealth Black. Grazie a uno sconto di 240 euro, lo smartphone risulta decisamente più allettante.

Acquista POCO F4 GT 5G (Stealth Black) al prezzo di 459,90 euro invece di 699,90 euro

Xiaomi 13 Lite

Abbandonando i flagship 2022, passiamo all’unico modello del 2023 presente all’interno della nostra selezione: parliamo dello Xiaomi 13 Lite (trovate qui la nostra recensione); si tratta di uno smartphone che, probabilmente, ha sofferto un prezzo di listino leggermente alto rispetto alle specifiche offerte ma che, in sconto, rappresenta più di una valida alternativa.

Tra le specifiche principali ricordiamo il comparto fotografico triplo (principale da 50 MP + ultra-grandangolare da 8 MP + macro da 2 MP), il SoC Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, un display AMOLED da 6,55″ FHD+ con refresh rate a 120 Hz, una batteria da 4500 mAh che supporta la ricerica rapida cablata a 67 W. Il tutto in un corpo sottilissimo e in un peso piuma (7,2 mm di spessore e 171 grammi di peso).

La versione proposta in offerta è quella con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, in colorazione Black. Grazie a uno sconto di 161 euro, lo smartphone ha tutte le carte in regola per scontrarsi con gli altri medio-gamma del 2023.

Acquista Xiaomi 13 Lite (Black) al prezzo di 338,99 euro invece di 499,99 euro

Poco X4 GT 5G

Scendendo ancora un po’ di prezzo e tornando a POCO, tra le proposte più interessanti troviamo anche il POCO X4 GT 5G, uno smartphone di fascia media del 2022 che taglia corto e bada al sodo, proponendo le specifiche giuste al posto giusto.

Non si tratta di uno smartphone particolarmente compatto (spessore di 8,9 mm) o leggero (peso di 200 grammi) ma offre un ampio display IPS LCD da 6,6″ FHD+ a 144 Hz, un discreto comparto fotografico triplo (principale da 64 MP + ultra-grandangolare da 8 MP + macro da 2 MP) e una batteria da 5080 mAh che si ricarica rapidamente via cavo a 67 W. Lui è anche l’unico del lotto con un SoC MediaTek, nello specifico il Dimensity 8100.

Le versioni proposte in offerta hanno entrambe con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione; lato colorazioni è disponibile sia in Black che Silver allo steso prezzo, con uno sconto di 150 euro rispetto al listino. Si pone come ottima alternativa per coloro che cercano una buona autonomia e grande quantità di spazio di archiviazione.

Acquista POCO X4 GT (Black) al prezzo di 279,90 euro invece di 429,90 euro

Acquista POCO X4 GT (Silver) al prezzo di 279,90 euro invece di 429,90 euro

Redmi Note 11 Pro 5G

L’ultima tra le proposte del panorama Xiaomi è anche l’unica a marchio Redmi. Torniamo indietro al 2022 e proponiamo Redmi Note 11 Pro 5G (trovate qui la nostra recensione), uno smartphone che, a causa dell’appiattimento della fascia medio-bassa, risulta ancora piuttosto attuale.

Lo smartphone ha dimensioni generose: l’anteriore è dominato da un display Super AMOLED da 6,67″ FHD+ a 120 Hz. Tra le altre specifiche rientrano un comparto fotografico triplo (principale da 108 MP + ultra-grandangolare da 8 MP + macro da 2 MP), il SoC Snapdragon 695G 5G e una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida cablata a 67 W.

La versione proposta in offerta è quella con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, in colorazione Graphite. Grazie a uno sconto di 100 euro, lo smartphone può fare molto comodo soprattutto agli affezionati del brand o a coloro che cercano un battery-phone o affidabile muletto.

Acquista Redmi Note 11 Pro 5G (Graphite) al prezzo di 279,90 euro invece di 379,90 euro

Altre informazioni sull’Amazon Prime Day 2023

Gli smartphone Android del panorama Xiaomi rappresentano soltanto una minima parte dei prodotti in offerta nella due giorni dell’Amazon Prime Day 2023: tutte le offerte continueranno fino alle 23:59 di domani, mercoledì 12 luglio 2023.

