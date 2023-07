Sono quasi trascorsi due anni dal lancio di Fairphone 4, uno smartphone che come i suoi predecessori si caratterizza per alcuni aspetti particolari, come l’attenzione per la sostenibilità e ben cinque anni di garanzia e supporto software.

La scorsa settimana Fairphone 4 originariamente lanciato in Europa nel 2021 è approdato sul suolo statunitense, sebbene con una dotazione software slegata da Google, mentre oggi l’azienda annuncia importanti novità relative ai suoi modelli precedenti Fairphone 3 e Fairphone 3+ rilasciati rispettivamente nel 2019 e nel 2020.

L’azienda ha affermato che non poteva aggiornare questi dispositivi ad Android 12 in quanto Qualcomm, produttore del chipset Snapdragon 632 che anima questi due smartphone, non forniva il supporto necessario, ma ora il virtuoso team interno di Fairphone ha rilevato tramite Twitter che è disponibile il supporto Android 13 per entrambi i modelli.

L’obiettivo dichiarato da Fairphone è supportare ciascuno dei suoi smartphone per almeno cinque anni dopo il lancio, ma il team che si occupa del software ora punta ad aggiungere effettivamente due anni in più di supporto allo smartphone Fairphone 3, portando così l’ultimo aggiornamento nel 2026.

Recentemente sono emerse le prime immagini ufficiose del presunto Fairphone 5 che offrono un’ampia anteprima di cosa possiamo aspettarci da questo presunto smartphone.

Da non perdere: Migliori smartphone Android, la classifica di Luglio 2023