Sono quasi trascorsi due anni dal lancio di Fairphone 4, smartphone che come i suoi predecessori si caratterizza per alcuni aspetti particolari, come l’attenzione per la sostenibilità e ben cinque anni di garanzia e supporto software.

I tempi sembrano ormai maturi per una nuova generazione, che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Fairphone 5 e che nelle scorse ore è stata al centro di un’importante anticipazione.

Ecco come dovrebbe essere Fairphone 5

Lo staff di Android Authority, infatti, ha pubblicato una serie di immagini rendering che sembrerebbero provenire proprio dal produttore e ci permettono di farci un’idea di quello che sarà il design di Fairphone 5.

Tra le novità estetiche più importanti vi sono il display, un modulo fotografico posteriore leggermente ridisegnato, la posizione degli slot per SIM e MicroSD e due inedite colorazioni.

Iniziando dallo schermo, a differenza di Fairphone 4, che presenta un notch a goccia, il nuovo modello può vantare un apposito ritaglio per la fotocamera frontale, con un look decisamente più moderno.

Il modulo fotografico posteriore potrà contare su due lenti (a quella primaria si affianca il sensore ultra grandangolare) e su un sensore ToF mentre il flash assume una forma circolare, aumentando così il senso di uniformità del comparto imaging.

Per quanto riguarda gli slot per SIM e MicroSD, sono ancora sotto la batteria ma si trovano nella parte alta e non più sul lato.

Infine, le colorazioni previste sono tre: a quella classica nera si aggiungono una variante blu e una trasparente (andranno a prendere il posto di quelle due verdi di Fairphone 4).

Purtroppo al momento non vi sono informazioni per quanto riguarda le principali caratteristiche di Faiphone 5 ma è lecito attendersi un importante aggiornamento per il processore (sulla precedente generazione troviamo un Qualcomm Snapdragon 750G) mentre la memoria (6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di storage) e il display (da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+) potrebbero non subire notevoli variazioni.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.

