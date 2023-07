Da qualche giorno, Samsung ha avviato il rilascio del nuovo aggiornamento di luglio 2023, un aggiornamento che punta a migliorare la sicurezza dei propri dispositivi tramite l’implementazione delle ultime patch di sicurezza.

Dopo aver inaugurato il ciclo di rilascio sui flagship 2023 e 2022, il virtuosissimo colosso sudcoreano ha iniziato a diffondere l’aggiornamento sui dispositivi di fascia media e ora anche sui flagship e pieghevoli delle precedenti generazioni. Scopriamo tutti i dettagli.

Patch di luglio 2023 per i Samsung Galaxy S21, S20 FE e Z Flip3

Subito dopo avere avviato il rilascio del nuovo aggiornamento di luglio, confermando la velocità e la consistenza del proprio supporto software, Samsung ha dettagliato le novità dell’aggiornamento, votato esclusivamente a migliorare la sicurezza dei dispositivi grazie a ben 90 criticità risolte.

Nelle ultime ore il colosso sudcoreano ha avviato il rilascio delle nuove patch di sicurezza per altri cinque smartphone non più di primo pelo: nello specifico, si tratta dei flagship 2021 Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, del pieghevole a conchiglia 2021 Galaxy Z Flip3 5G e dell’equilibratissimo smartphone del 2020 Samsung Galaxy S20 FE.

Di seguito riportiamo i codici dei firmware che portano sui suddetti smartphone le nuove patch di sicurezza e i paesi da cui sta avendo inizio il rollout:

Galaxy S21 – G991BXXS9EWF3

– G991BXXS9EWF3 Galaxy S21+ – G996BXXS9EWF3

– G996BXXS9EWF3 Galaxy S21 Ultra – G998BXXS9EWF3 (come per gli altri due S21, è già in distribuzione a partire da alcuni paesi dell’America Latina come Argentina, Bolivia, Brasile, Messico, Perù e Uruguay)

– G998BXXS9EWF3 (come per gli altri due S21, è già in distribuzione a partire da alcuni paesi dell’America Latina come Argentina, Bolivia, Brasile, Messico, Perù e Uruguay) Galaxy S20 FE (4G, Snapdragon) – G780GXXS6EWF3 (già in distribuzione anche in Europa)

– G780GXXS6EWF3 (già in distribuzione anche in Europa) Galaxy Z Flip3 5G – F711BXXS5EWF3 (in distribuzione a partire da alcuni paesi dell’America Latina come Colombia, Guatemala, Messico, Panama e Perù).

Samsung Galaxy Tab A8 (2021) riceve l’aggiornamento di giugno 2023

A differenza dei suddetti smartphone, Samsung Galaxy Tab A8 (2021), un tablet di fascia medio-bassa del colosso sudcoreano, sta ora ricevendo un nuovo aggiornamento che porta sul dispositivo le patch di sicurezza di giugno 2023.

Il firmware in distribuzione, a partire da alcuni paesi dell’America Latina, come Argentina, Perù, Trinidad e Tobago, Panama, Guatemala, Colombia, Messico, Bolivia, Uruguay, Brasile e Cile, è contrassegnato dal codice X205XXS3CWF2.

In questo caso, le vulnerabilità risolte dall’aggiornamento di giugno erano 64, anche se molte di esse (come confermato dalla stessa azienda) non riguardavano il tablet.

Come aggiornare gli smartphone della serie Galaxy

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento ed eventualmente procedere con download e installazione sui vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S20 FE, Galaxy Z Flip3 e Galaxy Tab A8, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software” e, nel caso di segnalazione dell’aggiornamento, effettuare un tap su “Scarica e installa”.

Non preoccupatevi se l’aggiornamento non vi venisse segnalato: la distribuzione procede gradualmente, partendo dai paesi indicati poco sopra, e raggiungerà tutti i dispositivi entro qualche settimana.

