Dopo aver avviato il rilascio delle patch di sicurezza di luglio 2023 per i propri flagship, Samsung ha rilasciato avviato il rilascio dell’aggiornamento anche per i dispositivi di fascia media, partendo dal Samsung Galaxy A53 5G, apprezzatissimo medio-gamma del 2022.

Nel frattempo, gli smartwatch delle ultime due generazioni del colosso sudcoreano, ovvero i Galaxy Watch4 e i Galaxy Watch5, stanno ricevendo il terzo firmware beta della One UI Watch 5 (basata su Wear OS 4) a partire dalla Corea del Sud.

Samsung Galaxy A53 5G è il primo Galaxy A a ricevere le patch di luglio

Samsung Galaxy A53 5G è uno dei migliori smartphone di fascia media del 2022, nato un po’ come outsider, visto e considerato che il predecessore Galaxy A52s 5G andava anche meglio, ma poi maturato nel tempo, aggiornamento dopo aggiornamento.

Dopo avere avviato il rilascio dell’aggiornamento di luglio per i Galaxy S23 e i Galaxy S22, Samsung ha iniziato a rilasciare un aggiornamento analogo anche per i propri smartphone di fascia media, partendo proprio da questo smartphone.

Il firmware, attualmente in distribuzione a partire da alcuni paesi dell’America Latina (come Bolivia e Panama), è contrassegnato dal codice A536EXXS7CWF6 e immaginiamo possa arrivare presto anche sui modelli venduti dalle nostre parti (il codice del firmware dovrebbe differire nella parte iniziale (A536B invece di A536F) per implementare le patch di sicurezza di luglio 2023 (Samsung non ha ancora pubblicato il bollettino che dettaglia le vulnerabilità risolte).

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento ed eventualmente procedere con download e installazione sul vostro Samsung Galaxy A53 5G, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software” e, nel caso di segnalazione dell’aggiornamento, effettuare un tap su “Scarica e installa”.

I Galaxy Watch4 e Watch5 ricevono la beta 3 della One UI Watch 5

Continua il percorso di sviluppo della One UI Watch 5 (basata su Wear OS 4) per gli smartwatch delle serie Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5, con il colosso sudcoreano che ha da poco rilasciato la nuova beta 3, tramite un aggiornamento che pesa circa 426 MB, agli utenti sudcoreani iscritti al programma (presto dovrebbe arrivare anche sui dispositivi degli utenti statunitensi, altro paese coinvolto nel programma beta).

Il changelog dell’aggiornamento parla della correzione di un errore relativo alla lettura dell’ossigeno nel sangue durante il sonno e, più in generale, di alcuni miglioramenti apportati alle varie misurazioni durante il sonno.

Altre novità riguardano il miglioramento della visibilità dello schermo degli smartwatch all’aperto e in condizioni di forte luminosità, miglioramenti alla gestione dei consumi e l’implementazione delle patch di sicurezza aggiornate a luglio 2023.

Come anticipato poco sopra, il programma beta è limitato ai soli utenti sudcoreani e statunitensi: di conseguenza, non sarà possibile partecipare al programma e testare la One UI Watch 5 basata su Wear OS 4 sui dispositivi venduti dalle nostre parti.

La nuova interfaccia da polso di casa Samsung dovrebbe debuttare ufficialmente con i Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Pro, attesi entro la fine del mese tra i protagonisti dell’evento estivo Samsung Unpacked.

