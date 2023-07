Samsung inaugura il mese di luglio rilasciando le nuove patch di sicurezza per i flagship “canonici” delle ultime due generazioni, ovvero i tre Samsung Galaxy S23 e i tre Samsung Galaxy S22.

Questi sei smartphone sono i primi del colosso sudcoreano a ricevere l’aggiornamento di luglio, confermando l’enorme impegno dell’azienda lato supporto software. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi aggiornamenti.

Per i Samsung Galaxy S23 arrivano le patch di luglio

Nel pomeriggio vi abbiamo segnalato il ritorno dell’interessantissima promo Cashback Samsung che torna prepotente per consentire ai potenziali acquirenti di ricevere fino a 300 euro a fronte dell’acquisto e della registrazione di uno dei tre flagship 2023.

Proprio i tre smartphone in questione, ovvero Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, stanno iniziando a ricevere il nuovo aggiornamento di luglio a partire dai modelli “bloccati” dall’operatore T-Mobile negli Stati Uniti.

Il firmware che sta arrivando sui tre flagship 2023 è contrassegnato dal codice S918USQS1AWFD (per il modello Ultra), S916USQS1AWFD (per il modello Plus) e S911USQS1AWFD (per il modello “base”) e, sul modello Ultra (potete vedere uno screenshot poco sotto), ha un peso di circa 425 MB.

Si tratta principalmente di un aggiornamento legato alla sicurezza, utile per implementare sui tre dispositivi le patch di sicurezza aggiornate a luglio 2023; è una cosa comprensibile dato che un aggiornamento corposo è stato distribuito il mese scorso per i tre modelli.

Nei prossimi giorni, al massimo settimane, un aggiornamento analogo dovrebbe arrivare anche sui modelli venduti in Europa. Vi aggiorneremo nel momento in cui ciò dovesse avvenire.

Anche i Galaxy S22 ricevono le patch di luglio

A differenza dei flagship 2023, i Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra iniziano a ricevere l’aggiornamento dall’Europa e, nelle ultime ore, sono iniziate ad arrivare le prime segnalazioni dagli utenti italiani.

Il firmware che sta arrivando sui tre flagship 2022 è contrassegnato dal codice S908BXXS6CWF6 (per il modello Ultra), S906BXXS6CWF6 (per il modello Plus) e S901BXXS6CWF6 (per il modello “base”) e, sul modello Ultra (potete vedere uno screenshot poco sotto), ha un peso di circa 313 MB.

Il changelog dell’aggiornamento non è molto corposo, trattandosi di un aggiornamento legato alla sicurezza: a parte l’implementazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza (ovvero le patch di sicurezza datate 1 luglio 2023), vengono citati il perfezionamento della stabilità e delle prestazioni del dispositivo, nonché l’eliminazione di bug.

Come aggiornare gli smartphone Samsung Galaxy

Per aggiornare i dispositivi Samsung Galaxy sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software” e, nel caso di segnalazione dell’aggiornamento, effettuare un tap su “Scarica e installa”.

Non spaventatevi nel caso in cui il vostro smartphone non vi dovesse segnalare ancora la disponibilità dell’aggiornamento: potrebbero passare alcune ore prima che arrivi su tutte le unità (si tratta, come sempre, di un rilascio graduale).

In conclusione vi segnaliamo che Samsung deve ancora rivelare i dettagli legati alle falle e vulnerabilità di sicurezza che vengono risolte con l’aggiornamento di luglio 2023: nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicato il bollettino aggiornato.

