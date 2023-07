Pare che il widget “Riepilogo” del Pixel Launcher stia per ricevere alcune novità interessanti, votate a fare chiarezza sulle informazioni mostrate e ad accrescere la privacy degli utenti ma anche il livello di personalizzazione del widget stesso.

Nel frattempo, emerge che una funzionalità finora esclusiva dei Google Pixel possa effettivamente essere implementata nei loro smartphone da altri produttori: ce lo dimostra ASUS che l’ha già implementata nell’ultima versione della ZenUI basata su Android 13.

Il widget “Riepilogo” del Pixel Launcher sta per ricevere una novità

Il widget “Riepilogo” (At a glance in inglese) degli smartphone Pixel (noto internamente come “Smartspace”), parte dell’app Google, verrà presto aggiornato in ottica privacy.

Scopriamo questa novità grazie a Nail Sadykov, noto insider delle novità riguardanti il mondo dei servizi Google, che ne ha condiviso i dettagli e alcune immagini tramite il proprio account Twitter.

Nello specifico, pare che effettuando un tap prolungato sul widget il menu, che allo stato attuale mostra esclusivamente l’opzione “Personalizza”, mostrerà anche le opzioni “Perché vedi questo” e “Chiudi” (per chiudere il menu).

Effettuando un tap sull’0pzione “Perché vedi questo” si aprirà una schermata pop-up (dalla parte bassa dello schermo) che spiega il contenuto mostrato dal widget: in questo caso è indicata la presenza di contenuti provenienti dall’app Calendario e dalla pagina weather.com, spiegando inoltre all’utente che il widget sta accedendo alla posizione per i dati del Meteo.

In un altro post precedente, Sadykov aveva condiviso un altro screenshot sull’argomento: stavolta, però, dall’immagine emerge la possibilità di personalizzare il widget “Riepilogo“, anche dal punto di vista estetico.

Questo aspetto sembra fare eco a qualcosa che era già emersa lo scorso aprile in una delle beta di Android 14, ovvero la possibilità di rimuovere data e meteo dal widget.

Il nuovo menu “Stile“, tuttavia, non può attualmente essere raggiunto. Il menu “Personalizza”, invece, apre l’attuale menu personalizza presente effettuando una pressione prolungata sul widget “Riepilogo”.

Quando arriverà questa novità?

Non è chiaro quando questa novità verrà effettivamente implementata, immaginiamo lato server, all’interno dell’app Google sui dispositivi della gamma Pixel.

C’è, inoltre, l’ipotesi che, oltre a trattarsi del widget “Riepilogo” del Pixel Launcher possa trattarsi di un widget a sé stante dell’app Google, magari un aggiornamento di quel widget “Riepilogo dell’assistente” ancora fermo alla vecchia versione pre-Android 12. Potrebbe pure essere una funzionalità esclusiva di Android 14.

Solo il tempo ci dirà quali delle due verrà soddisfatta. Nel frattempo va ribadito il fatto che questa nuova opzione non è accessibile nemmeno da coloro che eseguono la versione beta dell’app Google, visto che si cela dietro un comando (flag) nascosto.

Nel frattempo, potete preoccuparvi di mantenere aggiornata l’app Google, controllando di avere installato sul vostro smartphone Pixel l’ultima versione disponibile dell’app: la pagina dedicata sul Google Play Store è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Una funzionalità dei Pixel non è più loro esclusiva

A partire da Android 12 gli smartphone della gamma Pixel hanno guadagnato la possibilità di condividere link a siti web direttamente dal menu delle app recenti (quella che viene chiamata “Panoramica“), oltre alle consuete possibilità di selezionare testo o immagini da questo menu. Per potere sfruttare la funzionalità, è necessario che nelle impostazioni della schermata home venga abilitato il toggle “Suggerimenti nella panoramica”.

La funzionalità, chiamata “Recents URL sharing” (funziona con app come Chrome, YouTube e Google Maps), però, è ora disponibile anche sui dispositivi ASUS aggiornati ad Android 13 (la prova è stata fatta con uno Zenfone 10 e con un ROG Phone 5).

Previous Next Fullscreen

Questo apre le porte al possibile arrivo della funzionalità anche sugli smartphone di altri produttori del panorama Android, visto che la funzionalità sembra essere parte della AOSP e necessiti solo della corretta integrazione, visto che pare mancare esclusivamente la parte di codice che accetta gli URL forniti dalle app.

La funzionalità sembra addirittura disponibile in Android Go Edition quindi, in definitiva, potrebbe solo mancare la buona volontà da parte degli sviluppatori software.

