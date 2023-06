L’app Google Home rappresenta uno dei pilastri dell’ecosistema del gigante di Mountain View e, in virtù di questo ruolo, riceve costantemente migliorie e aggiornamenti che introducono nuove funzioni e ne arricchiscono l’esperienza utente. Negli ultimi mesi l’applicazione è una tra quelle a cui Google ha rivolto molte attenzioni per via del rinnovata interfaccia, lanciata con la versione 3.0 nel mese di maggio, e la versione 3.1 che migliora e affina le funzioni introdotte dalla suddetta.

Col passare delle settimane l’app ha accolto numerose funzioni minori le quali, sommate, ammontano ad incrementarne l’esperienza utente in maniera significativa. Tra queste, oggi annoveriamo l’introduzione di una nuova opzione richiesta a gran voce dall’utenza. Scopriamola insieme.

Google Home accontenta gli utenti e migliora la sezione Preferiti con questa novità

Sebbene il nuovo design dell’app Google Home sia più moderno rispetto al precedessore, sono ancora presenti alcune aree che necessitano modifiche in quanto ancora incomplete, nulla che non possa essere corretto da un aggiornamento; è il caso della novità odierna di cui abbiamo accennato in apertura di articolo e che riguarda la sezione Preferiti, introdotta con la versione 3.0 dell’app.

Ebbene, attualmente la scheda consente di aggiungere le singole luci o attivare una routine ma non è ancora possibile intervenire nell’accensione o spegnimento delle luci di una stanza; procedura presente solo nella sezione “Dispositivi”. Una mancanza particolarmente sentita dalla community di utenti dell’anteprima pubblica dell’app e che google ha annunciato di voler colmare.

L’annuncio è arrivato sotto forma di un tweet nella notte italiana da parte di Anish Kattukaran, Google Home Product Director, il quale ha comunicato che da adesso sarà possibile aggiungere le luci di una stanza nella sezione dei preferiti allegando due schermate dell’app in cui è illustrata la funzione.

We just rolled out one of the most heavily requested features from our Public Preview users to Public Preview… You can now add Room Lights (vs just individual lights) to your Favorites in the Google Home App and Home Panel 💡#GoogleHome pic.twitter.com/9jnEc34K4o — Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) June 22, 2023

In aggiunta, così come accade nelle altre sezioni, una pressione prolungata sul pulsante delle luci di una stanza fornirà accesso a un menu contestuale tramite il quale interagire con le singole luci e modificarne lo stato.

Come aggiornare Google Home e aderire all’Anteprima pubblica

Questo aggiornamento rientra indubbiamente nel novero delle novità minori le quali, se sommate, contribuiscono a incrementare notevolmente la qualità dell’esperienza utente di un’applicazione, soprattutto di un servizio cruciale come Google Home con cui, spesso, interagiamo rapidamente e in momenti della giornata molto differenti tra loro.

La suddetta novità è attualmente in fase di rilascio sull’anteprima pubblica di Google Home, qualora voleste entrarne a far parte per provare tutte le novità in anteprima – dalle più piccole alle più importanti – basterà recarvi in: Impostazioni > Servizi e assistenza Nest > Anteprima pubblica.

Google Home è disponibile sul Google Play Store e può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge.

