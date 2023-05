L’app Google Home rappresenta uno dei pilastri dell’ecosistema del gigante di Mountain View e, in virtù di questo ruolo, riceve costantemente migliorie e aggiornamenti che introducono nuove funzioni e ne arricchiscono l’esperienza utente. In occasione del Google I/O 2023, il colosso ha sfoggiato le novità in programma per la versione 3.1 dell’app di Google Home tra cui un’interfaccia più moderna e coerente per tablet e dei controlli ridisegnati per la gestione delle luci e non solo. Ecco le novità.

Le novità della versione 3.1 di Google Home

Come accennato, l’aggiornamento porta l’app alla versione 3.1 – uscita nelle scorse ore dal canale Beta – la quale introduce una barra di navigazione laterale, posta sulla parte sinistra dello schermo, nella quale trovano posto le cinque schede dedicate alla gestione della smart home – Preferiti, Dispositivi, Automazioni, Attività e Impostazioni – introdotte con la versione 3.0. Questa sezione, peraltro, è ben distinta dal resto dell’applicazione grazie a nuovi contenitori all’interno dei quali troviamo le icone delle varie schede.

Tra queste, l’altra novità riguarda il tab dei dispositivi il quale adotta un elemento di navigazione secondario subordinato alla scheda stessa che consente di selezionare le varie stanze e da lì gestire i dispositivi di ognuna. In sostanza, come si evince dalle schermate sottostanti, alla pressione della scheda dispositivi apparirà un menu secondario in cui accedere alle opzioni di cui sopra. Tale caratteristica è esclusiva dei tablet in quanto il menu appare solo nell’orientamento landscape.

L’altra novità di rilievo è la rinnovata interfaccia di gestione dei controlli delle luci i quali diventano più completi e funzionali. I classici controlli della luminosità ad arco vengono, infatti, sostituiti da uno slider verticale con l’ormai caratteristica interfaccia a forma di pillola tramite la quale regolare la luminosità. Questo cambiamento si allinea ai canoni estetici visti nei recenti rinnovamenti grafici di alcune applicazioni di Google in cui trovano spazio forme stondate del genere come ad esempio la nuova barra di ricerca del client web di Gmail.

Per quanto concerne la regolazione del colore, nella nuova versione di Google Home viene introdotto un classico FAB (Floating Action Button) tramite il quale gestire l’illuminazione attraverso due schede: la prima mostra una barra per controllare la temperatura, mentre nella scheda successiva appare un selettore dei colori grazie al quale regolare in maniera granulare la tonalità e l’intensità del colore scelto.

Le novità, seppur minori, proseguono anche nell’interfaccia dedicata ai controlli della riproduzione multimediale in cui il nome del dispositivo in fase di riproduzione viene spostato nell’angolo in alto a sinistra – allineato alle icone delle impostazioni – mentre le informazioni dedicate al contenuto in riproduzione appare al di sotto dell’interfaccia stessa la quale rimane ancora nella tradizionale forma ad arco.

Come scaricare l’ultima versione dell’app

Google Home 3.1 è attualmente in fase di rilascio, qualora voleste scaricare le ultime versioni dell’applicazione potrete fare riferimento al portale APK Mirror di cui trovate la pagina dedicata a questo link. Google Home è anche disponibile sul Google Play Store e può essere scaricata gratuitamente attraverso il seguente badge.

