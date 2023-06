Chi acquista un dispositivo di Google lo fa anche e soprattutto per il supporto software garantito dal colosso di Mountain View e, se questo discorso vale senza dubbio per gli smartphone della serie Google Pixel, può essere riferito pure a Google Pixel Watch, il primo smartwatch dell’azienda statunitense.

Ricordiamo a tal proposito che la scorsa settimana il team di Google ha rilasciato l’atteso aggiornamento Pixel Feature Drop di giugno per Google Pixel Watch, introducendo diverse novità.

Google Pixel Watch e le informazioni sugli update

Rispetto ai primi mesi di disponibilità dello smartwatch, il colosso di Mountain View è andato migliorando non solo la parte software di Google Pixel Watch ma anche il modo con cui informa gli utenti delle novità che vengono via via introdotte.

E così sul sito dedicato al supporto Google ha pubblicato il Pixel Watch Security Bulletin, ossia i dettagli relativi alle vulnerabilità di sicurezza che riguardano lo smartwatch con l’aggiornamento mensile di giugno 2023.

Il team di Google ricorda che, oltre alle vulnerabilità di sicurezza descritte nell’Android Security Bulletin, l’update per Google Pixel Watch contiene anche patch per le vulnerabilità di sicurezza descritte nel Pixel Update Bulletin.

In pratica, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ci tiene a mettere in risalto l’importanza degli aggiornamenti, in quanto ciascun update contiene sempre l’ultima patch di sicurezza per Android e anche correzioni aggiuntive per la serie Pixel.

In attesa della seconda generazione del suo smartwatch (il cui lancio dovrebbe essere in programma per l’autunno), Google sta provando ad affinare la sua piattaforma Wear OS e a migliorare nel complesso l’esperienza offerta agli utenti e ciò comprende ad esempio la recente decisione di pubblicare le pagine dedicate a Factory Image e Full OTA Image di Google Pixel Watch.

