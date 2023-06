Negli ultimi giorni abbiamo visto la riprogettazione di Google Meteo, recentemente mostrato in azione su Google Pixel Tablet e anche su smartphone (nonostante al momento non sia disponibile su questi dispositivi).

Ora scopriamo una nuova funzione introdotta da Big G nell’app Meteo, grazie alla quale l’azienda si prefigge lo scopo di offrire previsioni più accurate di pioggia, grandine e neve.

La funzione Nowcast di Google Meteo offre previsioni più precise per le prossime 12 ore

Il colosso di Mountain View ha già confermato che in futuro porterà la nuova applicazione Meteo su tutti i dispositivi, non prima però di aver analizzato i feedback degli utenti riguardo il rinnovamento su Pixel Tablet e Fold per perfezionare il design.

Il lato estetico non è però l’unica miglioria apportata a Google Meteo, particolare importanza infatti la riveste la funzione “Google Nowcast” in grado di offrire previsioni più precise su pioggia, grandine e neve che si verificheranno nelle prossime 12 ore.

Le previsioni offerte dalla nuova funzionalità si basano sui dati Multi-Radar/Multi-Sensor System (MRMS) e High-Resolution Rapid Refresh (HRRR) della National Oceanic and Atmospheric Administration, nonché su altre fonti e vengono aggiornati diverse volte ogni ora; qualora fosse previsto un evento di precipitazione imminente o continuo, Google mostrerà una nuova sezione sopra il carosello delle previsioni orarie.

Come potete notare dall’immagine qui sopra, viene visualizzata una nuova scheda “Pioggia a breve” con l’indicazione “Pioggia da leggera a forte dalle 8:32 alle 12:36” seguita da una sequenza temporale che ne indica anche l’intensità.

La nuova funzionalità Nowcast verrà mostrata solo in caso di pioggia, grandine o neve nelle previsioni, o qualora queste non fossero certe; per le previsioni a lungo termine invece Google continua ad utilizzare i dati classici.

Google Nowcast è attualmente disponibile negli Stati uniti (solo in lingua inglese) per dispositivi mobili, Pixel Tablet, Pixel Fold e sul web.

