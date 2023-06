Diamo una prima occhiata ai Samsung Galaxy Tab S9 grazie al poster pubblicitario

I riflettori sono già puntati sul Galaxy Unpacked di fine luglio: il ventisettesimo evento Samsung in questo formato sarà teatro del lancio ufficiale di numerosi nuovi prodotti, tra i quali figureranno anche i nuovi tablet di fascia alta della serie Samsung Galaxy Tab S9, ai quali possiamo già dare una prima occhiata grazie al materiale pubblicitario appena trapelato.

Prima di entrare nel merito di questo nuovo leak, vi ricordiamo che i grandi protagonisti dell’evento in discorso saranno i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5, ma ci sarà ampio spazio anche per i wearable del produttore sudcoreano. A questo proposito, si segnala che giusto nelle scorse ore sono apparsi in rete il primo render stampa di Samsung Galaxy Z Fold5, poi quello di Samsung Galaxy Z Flip5 e ancora quelli dei Samsung Galaxy Watch6. Non dimenticate, inoltre, che alcuni degli accessori ufficiali sono addirittura già preordinabili presso qualche rivenditore online.

Prima immagine dei Samsung Galaxy Tab S9

Detto questo, passiamo subito al dunque: la nuova serie di riferimento della gamma tablet del produttore sarà composta da tre modelli: Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9 Plus e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Di tutti e tre i modelli si è già fatto un gran parlare nelle settimane precedenti, ma questa volta possiamo finalmente scorgerne le fattezze grazie al primo poster pubblicitario ufficiale apparso in rete.

L’immagine, visibile qui sotto, raffigura la serie al completo con la S Pen in bella vista, chiarendo fin da subito l’importanza prioritaria che Samsung intende attribuire a questo elemento nell’esperienza d’uso di questi dispositivi. Per il resto, non c’è molto da dire: i Samsung Galaxy Tab S9 esibiscono cornici molto ottimizzate e simmetrice attorno allo schermo e si distinguono per display con diagonali diverse. A questo proposito, giova ricordare quelle dei modelli attualmente in commercio: 11 pollici per Galaxy Tab S8, 12,4 pollici per Galaxy Tab S8+ e ben 14,6 pollici per Galaxy Tab S8 Ultra.

In tempi non sospetti, i nuovi tablet della casa coreana erano apparsi sul sito di certificazione TDRA, a riprova di un lancio ufficiale ormai imminente; prima ancora, era stata la volta della certificazione TUV Rheinland e del database del benchmark Geekbench; grazie a quest’ultimo si era appreso della presenza della Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, una vera garanzia per le prestazioni di questi dispositivi. Quanto agli altri miglioramenti attesi, si vocifera della certificazione IP67 contro acqua e polvere. A proposito della S Pen, tale elemento è stato a sua volta protagonista delle certificazioni di rito (Bluetooth SIG, FCC e Canadian REL).