Gli smartwatch sono diventati, nel corso degli anni, un accessorio indispensabile per molti utenti appassionati di tecnologia. La competizione tra i produttori si sta facendo sempre più accesa e Samsung, uno degli attori principali di questo settore, cerca di consolidare la propria presenza nel mercato offrendo prodotti che uniscono funzionalità, comfort e design, mantenendo quel tocco di familiarità che i suoi utenti conoscono e apprezzano.

L’attesa per il lancio dei nuovi smartwatch Samsung, il Galaxy Watch6 e il Galaxy Watch6 Classic (che trovate nell’immagine di copertina nella colorazione bianca e nella seconda galleria in basso anche nella versione nera), sta per giungere al termine. Manca ancora un mese di attesa, ma già possiamo gettare uno sguardo su ciò che ci aspetta grazie ad alcune immagini ufficiali rilasciate in queste ore.

Samsung Galaxy Watch6 avrà cornici più sottili e una batteria più capiente

I colleghi di WinFuture hanno pubblicato una serie di immagini che ritraggono i due nuovi gioielli indossabili del produttore coreano. Questi render ci permettono di osservare i prodotti da ogni angolazione e in ogni variante di colore disponibile, rivelando caratteristiche estetiche interessanti che distinguono i nuovi modelli dai predecessori.

In particolare, Samsung Galaxy Watch6 sembra proseguire il percorso intrapreso dai suoi predecessori, il Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5, mantenendo un design sportivo. Questa scelta si contraddistingue per la presenza di alette per il cinturino, un doppio pulsante laterale e un pannello frontale in vetro zaffiro che conferisce al display una superficie piatta.

L’unica variazione visibile è data dalle cornici, leggermente più sottili, che consentono un aumento delle dimensioni display. Quest’ultimo, secondo le indiscrezioni, dovrebbe presentare dimensioni di 1,31 e 1,47 pollici per i due rispettivi formati che verranno commercializzati che andranno a catturare sia il pubblico femminile che quello maschile. Nonostante le dimensioni invariate dell’orologio (40 e 44 mm), sembra che la batteria sarà più capiente e, di conseguenza, possa garantire una autonomia maggiore anche grazie al nuovo processore integrato. Si parla, infatti di 300 mAh per la versione da 40 mm e 425 mAh per quella da 44 mm.

Nonostante le specifiche tecniche della serie Galaxy Watch6 non siano ancora state rivelate, come anticipato nei giorni scorsi ci si aspetta che Samsung possa implementare il nuovo chipset Exynos W930, che potrebbe garantire maggiore velocità e, come detto, una efficienza energetica migliore.

Samsung Galaxy Watch6 sarà disponibile nelle varianti di colore nero, argento e beige, con i cinturini dotati di un nuovo meccanismo di sgancio rapido. Questo particolare dettaglio fa pensare ad un distacco da parte di Samsung dai tradizionali perni in acciaio, suggerendo un nuovo percorso per l’azienda che va ad allinearsi alle tendenze attuali come i cinturini intercambiabili MODE di Google e quelli dei Forerunner di Garmin.

Samsung Galaxy Watch6 Classic avrà una ghiera girevole

Passando al Samsung Galaxy Watch6 Classic, a giudicare dalle immagini sembra che questo modello possa riportare alla ribalta la ghiera girevole fisica, come anticipato dai rumor degli ultimi mesi. Anche in questo caso il design riprende quello del precedente modello, il Galaxy Watch4 Classic, con una lunetta leggermente più sottile e un display più ampio. Rispetto ai precedenti, l’orologio sembra più grande, con dimensioni di 43 e 47 mm. Questo modello dovrebbe essere disponibile nei colori nero e argento, accompagnato da un nuovo cinturino in pelle con cuciture a vista.

Insomma, sembra che Samsung stia seguendo un percorso di evoluzione graduale ma costante, conservando le caratteristiche distintive dei propri dispositivi, ma apportando aggiustamenti e migliorie che mirano a perfezionare l’esperienza utente senza stravolgimenti. Non ci resta che attendere il lancio ufficiale dei due smartwatch per scoprire le nuove caratteristiche hardware e software.

