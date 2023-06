Samsung sta ultimando i preparativi per un evento di lancio molto atteso ed estremamente chiacchierato: il Galaxy Unpacked estivo che vedrà come principali — ma non unici — protagonisti i nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy Z Flip5. Accanto a loro, come vi abbiamo raccontato nei giorni e nelle settimane precedenti, dovrebbe figurare una nutrita lista di altri prodotti inediti: i tablet della famiglia Samsung Galaxy Tab S9 e gli smartwatch della gamma Samsung Galaxy Watch6. Adesso, quando manca poco più di un mese all’evento, sono apparsi in rete i primi accessori ufficiali dei due pieghevoli e dei tablet, che anzi possono essere addirittura già preordinati dai più temerari.

Gli accessori di Samsung Galaxy Z Fold5, Flip5, Watch6 e Tab S9 (leak)

La fonte di questa grossa indiscrezione è direttamente Mobile Fun, il più grande rivenditore britannico di accessori per smartphone e non solo operante online. La lista dei prodotti resa pubblica svela i nomi e le colorazioni degli accessori ufficiali in questione, così come il numero di modello e i codici di riferimento. Il listino diffuso dal rivenditore comprende cover, pellicole protettive, tastiere (per tablet), caricabatterie wireless, cinturini per orologi e non solo.

Badate bene che le immagini dei prodotti in questione non sono ancora disponibili allo stato attuale, tuttavia il rivenditore ha già iniziato ad accettare i primi preordini per alcuni degli articoli elencati. In particolare, gli utenti più impazienti possono già preordinare la Silicone Cover with Ring — in varie colorazioni — al prezzo di £34,99 (circa 40,90 euro) e la FlipSuit Case trasparente (alla modica cifra di £49,99, ovvero 58,44 euro) per Samsung Galaxy Z Flip5.

Quanto a Samsung Galaxy Z Fold5, è possibile preordinare la Slim Case with S Pen nei colori Blue, Graphite e Sand al prezzo di £48,99 (circa 57,27 euro).

Per quest’ultimo ci sarà anche una Standing Cover with Strap, mentre per entrambi si elencano Clear Gadget Case ed Eco-Leather Cover.

Per quelli citati e per tutti gli altri accessori oggetto del leak, potete osservare la lista leggibile nelle immagini. Se proprio non potete trattenervi dal piazzare i preordini, trovate il link in fonte.

