La seconda metà dell’anno si preannuncia ricca di annunci da parte di Samsung, che sarà protagonista con l’evento estivo Samsung Galaxy Unpacked, mezzo per annunciare i nuovi smartphone pieghevoli e, stando ai rumor, i nuovi smartwatch della gamma Galaxy Watch6 e i nuovi tablet della gamma Galaxy Tab S9. Sono ora trapelate nuove indiscrezioni sulla possibile data in cui si svolgerà l’evento.

Oltre ai dispositivi che verranno svelati al Galaxy Unpacked, però, il colosso sudcoreano dovrebbe presto annunciare lo smartphone Samsung Galaxy S23 FE che, inoltre, potrebbe non essere l’unico dispositivo “Fan Edition” nei cantieri Samsung.

Samsung Galaxy Unpacked estivo, forse abbiamo la data

Non è passata nemmeno una settimana dall’ultima notizia sul possibile periodo di lancio dei nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung, con la divisione australiana del colosso sudcoreano che aveva pubblicato sul proprio sito, per sbaglio, una pagina in cui comunicava che il 27° Galaxy Unpacked si sarebbe tenuto a Seoul (prima volta assoluta per Samsung) durante il mese di luglio.

Stando a quanto riportato dal portale MySmartPrice, che riprende alcuni recenti rapporti, l’evento dovrebbe svolgersi in data 26 luglio 2023.

L’evento potrebbe sdoppiarsi per il mercato statunitense

Oltre alla possibile data, emerge anche l’indiscrezione secondo cui Samsung potrebbe “sdoppiare” l’evento, proponendolo a qualche settimana di distanza sul mercato nordamericano.

L’evento Unpacked per Stati Uniti e Canada dovrebbe svolgersi due settimane più tardi rispetto all’evento programmato in Corea del Sud, con l’11 agosto 2023 come presunta data.

Cosa conosceremo all’evento Unpacked estivo?

Già da mesi i rumor si rincorrono su ciò che conosceremo all’evento Samsung Galaxy Unpacked estivo del 2023: il colosso sudcoreano dovrebbe svelare almeno sette nuovi dispositivi, in occasione di quello che si configurerà come uno degli eventi di lancio più ricchi di sempre.

Di tutti questi dispositivi, nel bene e nel male, conosciamo già praticamente tutto a parte pochi dettagli (riguardo le specifiche tecniche) e i prezzi di listino, destinati probabilmente a crescere rispetto ai loro predecessori.

Restiamo in attesa di scoprire se tutte le indiscrezioni verranno confermate al momento del lancio e se, mera speculazione, il colosso sudcoreano avrà spazio per una sorta di One more thing lanciando un dispositivo totalmente inatteso.

Samsung Galaxy S23 FE potrebbe arrivare prima del previsto

Il Galaxy S23 FE è un atteso smartphone Samsung, molto chiacchierato nelle ultime settimane, con i rumor che lo hanno dipinto inizialmente in un modo, poi in un altro, creando un po’ di confusione (tant’è che qualcuno sosteneva che in realtà lo smartphone non avrebbe mai visto la luce del sole, mentre qualcuno sosteneva che sarebbe arrivato in anticipo rispetto alle previsioni).

Le più recenti indiscrezioni ci hanno raccontato della piattaforma su cui dovrebbe essere plasmato lo smartphone e hanno suggerito che il firmware sarebbe già in fase di test.

Una nuova indiscrezione, proveniente direttamente dalla Corea del Sud, ci avvicina nuovamente al lancio dello smartphone. Presso un ente di certificazione sudcoreano è stato infatti certificato uno smartphone dal codice modello SM-S711 che dovrebbe rispondere proprio al nome di Samsung Galaxy S23 FE.

Nella immagine riportata qui sopra, diffusa dal portale specializzato GalaxyClub.nl, dovrebbe essere ritratta la batteria del Galaxy S23 FE che, secondo precedenti indiscrezioni, dovrebbe avere una capacità pari a 4500 mAh. L’immagine risulta comunque molto sfocata, pertanto è impossibile carpire da essa conferme al riguardo.

Dopo il salto di una generazione, dato che il Galaxy S22 FE non è mai stato lanciato, potrebbe dunque fare ritorno uno smartphone dell’apprezzata serie “Fan Edition”, ferma attualmente al Galaxy S21 FE (trovate qui la nostra recensione).

Nei cantieri Samsung ci sarebbero altri imminenti prodotti “Fan Edition”

In base a quanto suggerito su Twitter dal noto leaker Roland Quandt, lo smartphone Galaxy S23 FE potrebbe non essere l’unico dispositivo “Fan Edition” nei cantieri del colosso sudcoreano.

Sembra infatti che Samsung stia lavorando alla realizzazione del tablet Galaxy Tab S9 FE: non vi sono dettagli al riguardo ma pare che, dopo una generazione di stop (stessa pratica adottata sugli smartphone) possa giungere l’erede del Galaxy Tab S7 FE.

Qualora la solfa non cambi rispetto alla precedente generazione, il tablet potrebbe piazzarsi sulla fascia media del mercato, partendo da uno dei modelli della gamma Galaxy Tab S9 e rivedendo alcune specifiche al ribasso: il predecessore riprendeva Galaxy Tab S7+, “peggiorandolo” dal punto di vista del display (TFT LCD invece di OLED), dal punto di vista del SoC e poco altro. Vi lasciamo al confronto tra le schede tecniche di questi due dispositivi.

