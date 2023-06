L’hype della community di appassionati nei confronti dei prossimi smartphone pieghevoli di Samsung aumenta con l’avvicinarsi dell’evento di presentazione Galaxy Unpacked, nella giornata di ieri abbiamo potuto vedere il primo render stampa di Samsung Galaxy Z Fold5, oggi invece è il turno di Samsung Galaxy Z Flip5, il prossimo pieghevole a conchiglia dell’azienda.

Nelle ultime ore infatti, i colleghi di mysmartprice hanno condiviso il primo render stampa del dispositivo in questione, grazie al quale possiamo avere alcune conferme semi ufficiali per quel che concerne il rinnovato design.

Ecco il primo render stampa di Samsung Galaxy Z Flip5

Come detto, l’interesse nei confronti dei prossimi smartphone pieghevoli dell’azienda coreana è notevole e lo dimostrano anche le continue fughe di notizie che tentano di far luce su diversi aspetti. Per avere le conferme ufficiali del caso bisognerà attendere ancora un po’, secondo le ultime indiscrezioni sembra infatti che l’evento Galaxy Unpacked a Seoul possa aver luogo il 26 luglio, mentre per quanto riguarda i mercati di Stati Uniti e Canada la data scelta sarebbe quella del 10 agosto.

Ad ogni modo l’immagine che potete vedere poco sotto ci dà una sorta di conferma su quella che sembra essere la modifica estetica più importante implementata da Samsung negli ultimi tempi sui suoi pieghevoli a conchiglia, ovvero la dimensione del display esterno.

Come potete notare dall’immagine le dimensioni del display esterno hanno subito un notevole incremento rispetto a quello implementato sull’attuale generazione, l’intento della società è sicuramente quello di competere con i principali rivali che hanno aumentato le diagonali delle componenti in questione; anche se l’immagine non ci dà modo di scoprire la reale dimensione dello schermo esterno, secondo precedenti indiscrezioni Samsung sarebbe passata dall’attuale diagonale di 1,9 pollici ad una di 3,4 pollici.

Qualora tale dimensione fosse confermata, il display esterno di Samsung Galaxy Z Flip5 sarebbe più ampio di quello implementato in OPPO Find N2 Flip, che si ferma a 3,26 pollici. Possiamo inoltre notare un’altra differenza rispetto ad un altro pieghevole con medesimo fattore di forma recentemente presentato, Motorola Razr 40 Ultra vanta infatti un display che ingloba i sensori fotografici, mentre Samsung ha optato per una soluzione differente andando a modificare leggermente il posizionamento delle fotocamere e del flash LED.

Il render stampa lascia al contempo intuire come il display esterno di Samsung Galaxy z Flip5 potrà essere utilizzato per una serie di operazioni, come scattare selfie utilizzando la fotocamera principale oppure controllare la riproduzione di file multimediali. Per quanto riguarda le presunte specifiche tecniche del dispositivo, non ci sono al momento novità rispetto alle ultime indiscrezioni trapelate, fanno fede dunque quelle finora ipotizzate che riportiamo di seguito:

Display pieghevole : display AMOLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ritaglio nella parte superiore centrale.

: display AMOLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ritaglio nella parte superiore centrale. Display esterno: schermo esterno da 3,4 pollici.

schermo esterno da 3,4 pollici. Processore: SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy (velocità di clock di picco 3,36 GHz).

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy (velocità di clock di picco 3,36 GHz). RAM/Memoria: 8 GB, 128 GB/256 GB.

8 GB, 128 GB/256 GB. Batteria: batteria da 3700 mAh con ricarica rapida da 15 W o 25 W, ricarica wireless da 10 W.

batteria da 3700 mAh con ricarica rapida da 15 W o 25 W, ricarica wireless da 10 W. Fotocamera posteriore: fotocamera principale da 12 MP, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP.

fotocamera principale da 12 MP, fotocamera ultra grandangolare da 12 MP. Fotocamera frontale: 12 MP.

12 MP. Software: One UI 5.1 basata su Android 13.

One UI 5.1 basata su Android 13. Altre specifiche: scanner per impronte digitali montato lateralmente, 5G, doppi altoparlanti, ecc.

