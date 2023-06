A poco più di un mese dalla presentazione ufficiale prevista per la fine di luglio in Corea del Sud, Samsung Galaxy Z Fold5 è protagonista di un nuovo leak che vede i render stampa ufficiali del nuovo dispositivo.

Samsung Galaxy Z Fold5 verrà annunciato durante il classico evento Galaxy Unpacked insieme a Samsung Galaxy Z Flip5. Secondo alcune fonti l’evento si terrà a Seoul il prossimo 26 luglio, con un lancio dei due dispositivi, perlomeno nel mercato americano, l’11 agosto.

Il portale MySmartPrice, lo stesso che ha confermato la data del Galaxy Unpacked, è venuto in possesso del primo render stampa di Samsung Galaxy Z Fold5, che mostra un design molto simile al suo predecessore, Galaxy Z Fold4.

L’immagine in alto ci mostra Samsung Galaxy Z Fold5 nella colorazione blu, assieme alla S Pen che, come per la generazione precedente, potrà essere acquistata a parte. Verosimilmente Samsung lancerà anche altre colorazioni, ma da questa immagine possiamo già farci un’idea delle piccole differenze rispetto al modello dello scorso anno.

Possiamo notare che la posizione della porta di ricarica USB di tipo C, degli altoparlanti e del microfono è la stessa di Samsung Galaxy Z Fold4, con l’unica differenza che risiede nelle cornici dello schermo interno che risultano più sottili, offrendo un’esperienza ancora più immersiva. Stessa cosa per il comparto fotografico, che come per la scorsa generazione presenta una composizione tripla con i sensori disposti verticalmente.

Le differenze maggiori risiederanno ovviamente nella scheda tecnica, che tra le altre cose includerà anche la versione personalizzata dello Snapdragon 8 Gen 2 (for Galaxy) già visto sulla famiglia di Samsung Galaxy S23, e sulla piega interna del display, che dovrebbe essere meno evidente.

Presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold5

Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, nel corso di queste settimane sono trapelate alcune informazioni che vedranno la conferma solo a ridosso del Galaxy Unpacked. Al momento, però, i rumor sulla scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold5 sono i seguenti: