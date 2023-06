Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Google non ha rilasciato soltanto la beta 3 di Android 14 per gli smartphone della serie Google Pixel ma anche una sorta di anteprima di ciò che possiamo aspettarci per la piattaforma dedicata alle smart TV: stiamo parlando di Android TV 14 Beta.

Fino a questo momento, il colosso di Mountain View è stato piuttosto riservato con riferimento alle principali funzionalità che Android 14 porterà sulle smart TV e anche lo scorso mese, in occasione di Google I/O 2023, ha fornito pochi dettagli al riguardo.

Ebbene, questa tendenza sembra continuare, in quanto tale ultima versione beta per i dispositivi Android TV e Google TV è stata lanciata senza particolari clamori o della documentazione di supporto.

Cosa sappiamo di Android TV 14

Stando a quanto è avvenuto sino a questo momento, ci sarebbero due modi principali per provare Android TV 14 Beta, ossia scaricare ed eseguire un emulatore dell’anteprima attraverso Android Studio oppure sfruttare un’apposita build da usare su ADT-3 (dispositivo ritirato alla fine dello scorso anno).

Solo che ad oggi tale build non è stata ancora rilasciata dal colosso di Mountain View e non è possibile installare la preview della nuova versione di Android TV su una Chromecast.

Pare che il team di Google abbia cambiato di recente i propri piani e deciso di saltare per tutti i dispositivi Android TV e Google TV l’aggiornamento ad Android 13 per passare direttamente ad Android 14.

In sostanza, così com’è già avvenuto per Wear OS, anche per per la piattaforma dedicata a smart TV e dongle TV il colosso statunitense avrebbe deciso di passare ad una cadenza biennale per gli aggiornamenti.

Del resto, c’è da ricordarsi che non stiamo parlando di smartphone e su dispositivi di questo genere un update ogni anno per molti utenti potrebbe apparire a dir poco superfluo.

