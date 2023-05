Nel mese di aprile Xiaomi ha ufficialmente presentato in patria il suo ultimo smartphone di punta, Xiaomi 13 Ultra, con il quale è intenzionata a dar battaglia nella fascia premium del mercato ai principali competitor; tra le altre cose il dispositivo può vantare delle performance fotografiche di un certo livello, caratteristica che fa sì che siano numerosi i fan che attendono lo sbarco dello smartphone nel vecchio continente.

Non ci sono informazioni precise circa la data di rilascio del dispositivo per il mercato europeo, né si conosce con esattezza il prezzo di vendita nonostante le recenti indiscrezioni in merito; nelle ultime ore però, lo smartphone è apparso sul sito web di un rivenditore dei Paesi Bassi (Belsimpel), come evidenziato anche dal leaker SnoopyTech su Twitter.

Xiaomi 13 Ultra in vendita su uno store online nei Paesi Bassi, sarà questo il suo prezzo europeo?

Negli ultimi giorni sono trapelate alcune indiscrezioni secondo le quali Xiaomi 13 Ultra verrà reso disponibile in Europa solo in due colorazioni, nello specifico in nero e in verde, nonché in un’unica configurazione con 512 GB di archiviazione interna; riportiamo di seguito la scheda tecnica del dispositivo:

Dimensioni: 163,2 x 74,6 x 9,6 mm (15,6 mm considerando il comparto fotografico)

Peso: 227 grammi

Materiali: vetro (anteriore), alluminio (frame laterale), eco-pelle (posteriore)

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Display: AMOLED “C7” da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ (1.440 x 3.200 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 Hz a 120 Hz Luminosità massima: 1.300 nit Luminosità di picco (HDR): 2.600 nit PWM Dimming: 1.920 Hz Dolby Vision, HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

RAM: 12 GB o 16 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore: quadrupla con lenti Leica, doppio flash LED e sensore ToF 3D Sensore principale (Sony IMX989) da 1″ con risoluzione 50,3 megapixel, apertura variabile da f/1.9 a f/4.0, pixel da 1,6 µm, lenti Leica Sunmicron da 23 mm, Dual Pixel PDAF, AF Laser e OIS Teleobiettivo periscopico (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 megapixel, apertura f/3.0, lenti Leica Sunmicron da 120 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 5x (zoom digitale 10x) Sensore tele (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 megapixel, lenti Leica Sunmicron da 75 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 3.2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 megapixel con PDAF (lenti da 12 mm) Registrazione video: fino a 8K a 24/30 fps o fino a 4K a 60 fps; 10-bit LOG

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 32 megapixel (f/2.5), pixel da 0,7 µm

Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit, messo a punto da Harman Kardon

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band, L1+L5), NFC, IR, USB Type-C 3.2

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, luce ambientale, barometro, prossimità (virtuale)

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Batteria: Li-Po da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W, alla ricarica wireless rapida a 50 W e alla ricarica wireless inversa a 10 W

Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Come anticipato, Xiaomi 13 Ultra è apparso sul negozio online di un rivenditore dei Paesi Bassi, con disponibilità entro 5 – 7 giorni lavorativi, ad un prezzo di 1.299 euro, come potete notare dall’immagine qui sotto.

Le ultime indiscrezioni in merito stimavano un prezzo dello smartphone per il mercato europeo intorno ai 1.499 euro, 200 euro in più dunque del prezzo che abbiamo appena visto, quanto costerà quindi Xiaomi 13 Ultra?

Bè, nonostante ci possano essere delle differenze tra i vari paesi europei nel prezzo di vendita di un dispositivo, quello appena visto poco sopra sembra essere probabilmente un errore del sito web, anche considerando che lo stesso shop attualmente vende Xiaomi 13 Pro allo stesso prezzo, appare dunque inverosimile che i due dispositivi possano essere venduti per la medesima cifra.

Ad ogni modo, nonostante non ci siano indicazioni ufficiali né per il prezzo, né per la data di inizio commercializzazione sul mercato europeo, non dovrebbe mancare poi molto; ci basterà pazientare un po’ per conoscere il costo di Xiaomi 13 Ultra per il nostro mercato.

