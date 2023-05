Sulla carta Xiaomi 13 Ultra presumibilmente batte tutta la concorrenza in termini di luminosità del display, ma nell’utilizzo effettivo non sembra affatto così.

La luminosità massima dichiarata da Xiaomi non sembra migliorare l’esperienza di utilizzo dello smartphone, soprattutto alla luce del sole.

In un breve confronto con Samsung Galaxy S23 Ultra, il display tecnicamente più luminoso di Xiaomi 13 Ultra sembra addirittura meno performante in condizioni di luminosità elevata.

Il display di Xiaomi 13 Ultra sembra meno luminoso rispetto a quello di Samsung Galaxy S23 Ultra

Il produttore cinese specifica una luminosità massima di 2.600 nits per Xiaomi 13 Ultra, quindi ben superiore ai 1.750 nits dichiarati da Samsung per Galaxy S23 Ultra, tuttavia il display dello smartphone di punta di Xiaomi sembra addirittura più scuro in alcuni punti.

Da un confronto dove sono stati attivati a luminosità extra su Galaxy S23 Ultra e la modalità per l’esposizione alla luce solare su Xiaomi 13 Ultra sono emerse delle differenze, con Galaxy S23 che sembra visibilmente più luminoso in alcuni punti.

Anche se non ci sono stati progressi in questo senso rispetto al predecessore, il display di Samsung Galaxy S23 Ultra sembra offrire un’esperienza migliore alla luce del sole.

Più nits non sembra dunque essere sinonimo di migliore leggibilità, infatti altri produttori come OPPO sbandierano grandi numeri in termini di luminosità del display che tuttavia non si traducono in alcun vantaggio visibile nell’utilizzo quotidiano.

