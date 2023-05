Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni relative alla versione globale di Xiaomi 13 Ultra, uno degli smartphone più attesi e desiderati del 2023.

Nelle scorse ore un nuovo contributo per chi attende con impazienza il lancio in Europa dello smartphone di punta del colosso cinese è arrivato dal popolare leaker SnoopyTech, che su Twitter ha svelato quelle che dovrebbero essere le colorazioni disponibili nel Vecchio Continente (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco i presunti colori di Xiaomi 13 Ultra in Europa

Se in Cina lo smartphone di Xiaomi è disponibile in varie colorazioni (alle tre di lancio se ne sono aggiunte altre), in Europa lo smartphone potrebbe essere venduto soltanto in nero e in verde.

Inoltre, sempre a dire di SnoopyTech, il lancio dovrebbe essere imminente e in Europa potrebbe essere venduta solo la variante con 512 GB di memoria di archiviazione.

Ricordiamo la scheda tecnica di Xiaomi 13 Ultra:

Dimensioni: 163,2 x 74,6 x 9,6 mm (15,6 mm considerando il comparto fotografico)

Peso: 227 grammi

Materiali: vetro (anteriore), alluminio (frame laterale), eco-pelle (posteriore)

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Display: AMOLED “C7” da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ (1.440 x 3.200 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 Hz a 120 Hz Luminosità massima: 1.300 nit Luminosità di picco (HDR): 2.600 nit PWM Dimming: 1.920 Hz Dolby Vision, HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

RAM: 12 GB o 16 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore: quadrupla con lenti Leica, doppio flash LED e sensore ToF 3D Sensore principale (Sony IMX989) da 1″ con risoluzione 50,3 megapixel, apertura variabile da f/1.9 a f/4.0, pixel da 1,6 µm, lenti Leica Sunmicron da 23 mm, Dual Pixel PDAF, AF Laser e OIS Teleobiettivo periscopico (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 megapixel, apertura f/3.0, lenti Leica Sunmicron da 120 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 5x (zoom digitale 10x) Sensore tele (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 megapixel, lenti Leica Sunmicron da 75 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 3.2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 megapixel con PDAF (lenti da 12 mm) Registrazione video: fino a 8K a 24/30 fps o fino a 4K a 60 fps; 10-bit LOG

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 32 megapixel (f/2.5), pixel da 0,7 µm

Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit, messo a punto da Harman Kardon

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band, L1+L5), NFC, IR, USB Type-C 3.2

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, luce ambientale, barometro, prossimità (virtuale)

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Batteria: Li-Po da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W, alla ricarica wireless rapida a 50 W e alla ricarica wireless inversa a 10 W

Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Restiamo in attesa di scoprire non solo la data di disponibilità in Italia di Xiaomi 13 Ultra ma anche quello che sarà il suo prezzo ufficiale.