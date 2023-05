A metà aprile abbiamo visto Xiaomi presentare in Cina il suo ultimo smartphone di punta, Xiaomi 13 Ultra; l’azienda ormai da diverso tempo ha cambiato strategia commerciale, se una volta infatti con l’arrivo sul mercato europeo proponeva smartphone economici e dall’ottimo rapporto qualità prezzo, con il passare del tempo ha prodotto e commercializzato dispositivi sempre più costosi.

L’intento della società è sicuramente quello di dimostrare di poter competere con i grandi del settore, immettendo sul mercato smartphone di fascia alta con caratteristiche invitanti e a volte esclusive; è ciò che è stato fatto con Xiaomi 13 Ultra che, almeno sulla carta, può per esempio vantare performance fotografiche di un certo livello. Lo smartphone è destinato a raggiungere anche il mercato europeo, scopriamo a quale prezzo potrebbe essere commercializzato.

In Europa Xiaomi 13 Ultra costerà tanto, più dell’attuale flagship di Samsung

Qualche giorno fa abbiamo visto come, secondo alcune indiscrezioni, Xiaomi 13 Ultra verrà reso disponibile in Europa solo in due colorazioni, nello specifico in nero e in verde, nonché in un’unica configurazione con 512 GB di archiviazione interna. Per rinfrescarci la memoria riportiamo di seguito la scheda tecnica con le specifiche del dispositivo:

Dimensioni: 163,2 x 74,6 x 9,6 mm (15,6 mm considerando il comparto fotografico)

Peso: 227 grammi

Materiali: vetro (anteriore), alluminio (frame laterale), eco-pelle (posteriore)

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

Display: AMOLED “C7” da 6,73 pollici con risoluzione QHD+ (1.440 x 3.200 pixel, in 20:9) Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 Hz a 120 Hz Luminosità massima: 1.300 nit Luminosità di picco (HDR): 2.600 nit PWM Dimming: 1.920 Hz Dolby Vision, HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

RAM: 12 GB o 16 GB (LPDDR5X)

Spazio di archiviazione: 256 GB, 512 GB o 1 TB (UFS 4.0)

Fotocamera posteriore: quadrupla con lenti Leica, doppio flash LED e sensore ToF 3D Sensore principale (Sony IMX989) da 1″ con risoluzione 50,3 megapixel, apertura variabile da f/1.9 a f/4.0, pixel da 1,6 µm, lenti Leica Sunmicron da 23 mm, Dual Pixel PDAF, AF Laser e OIS Teleobiettivo periscopico (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 megapixel, apertura f/3.0, lenti Leica Sunmicron da 120 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 5x (zoom digitale 10x) Sensore tele (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 megapixel, lenti Leica Sunmicron da 75 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 3.2x Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 megapixel con PDAF (lenti da 12 mm) Registrazione video: fino a 8K a 24/30 fps o fino a 4K a 60 fps; 10-bit LOG

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 32 megapixel (f/2.5), pixel da 0,7 µm

Audio: stereo (doppio speaker), 24-bit, messo a punto da Harman Kardon

Reti mobili: Dual SIM (due Nano-SIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band, L1+L5), NFC, IR, USB Type-C 3.2

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, luce ambientale, barometro, prossimità (virtuale)

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Batteria: Li-Po da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W, alla ricarica wireless rapida a 50 W e alla ricarica wireless inversa a 10 W

Sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

Nelle ultime ore la testata Dealabs Magazine ha condiviso l’informazione, proveniente da una non meglio specificata fonte, inerente al prezzo di vendita di Xiaomi 13 Ultra per il mercato francese, prezzo che dovrebbe essere uguale anche in tutti gli altri mercati europei; il nuovo smartphone di punta del colosso cinese, nell’unica configurazione disponibile, dovrebbe costare 1.499 euro.

Il prezzo non è irrisorio ed è addirittura più alto del listino di Samsung Galaxy S23 Ultra che, nella medesima configurazione di memoria, ha un costo di 1.479 euro; oltre a non poter contare su un ecosistema paragonabile a quello di Samsung, almeno sul nostro mercato, il dispositivo è anche orfano di alcune funzionalità molto apprezzate della concorrenza, come ad esempio il supporto alla S Pen e la modalità Samsung DeX.

Non ci sono informazioni precise circa la data di arrivo dello smartphone in questione, che sarebbe in programma entro la fine di questo mese (o al massimo all’inizio del prossimo) ma, se rimarrà fermo su questo prezzo, è lecito presumere che Xiaomi non venderà molte unità, limitandosi ad affermare la propria presenza nella fascia alta del mercato.

